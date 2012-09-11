【酷人物】王兴：刀刃上的产品思维

对于刀，王兴并算不上是专业的收藏家，他不会做擦拭、保养一类的事情，甚至会把十几把刀随意堆放在普通鞋盒里。他只是深入的研究者，从刀的外观设计、材质、功能，抑或每款刀背后的历史渊源。(TechWeb配图)
以极客的思维研究“冷僻”的刀具，这或许并不算有趣，王兴却可以做到最为用功和专注。王兴身上有很多刀的特质，简单、冷静却正中核心，他的产品也同样如此。
见到王兴，是在北五环神州泰岳大厦的美团网办公室，看到他从工作中抽身回过头来，只是微笑点头，简单的夏装并不显眼，不用知道他一路“实验班”的学生经验，也不必把校内、饭否这些与他相关的创业词汇逐个研究过，只是宽大的额头和有些执拗的眼神就已经是足够清晰的印象。
沟通和表达并不是王兴的强项，在摄影师的镜头前面甚至会有些拘谨。但聊过之后就会发现，他绝顶聪明，稍不留神就会跟不上他的思维步调，并不多话，能用一句话回答的问题绝不会用两句，但每个回答却又都切中肯綮，信息量十足，是典型的直线思维。
意识到他气质里那点冷色调，也就不会觉得他喜欢研究刀这种“冷僻”的物件有什么不妥，那种锋利简洁的静物与他的气质倒也是极为搭配。对于刀的种类，王兴一般都不会排斥，用于求生的锋利匕首，可以折叠的便携用刀，大马士革砍刀抑或轻巧的三角型随身小折刀，这些都会在他的收藏里出现，但大多都是在美国亚马逊上可以买到的西方设计，偶尔遇到喜欢的系列，他也会持续关注最新的迭代产品，每次推出新款他都会买来收藏。
但严格说来，对于刀，王兴并算不上是专业的收藏家，他不会做擦拭、保养一类的事情，甚至会把十几把刀随意堆放在普通鞋盒里。他只是深入的研究者，从刀的外观设计、材质、功能，抑或每款刀背后的历史渊源，他的研究不放过每一个细节，所有结论都是全然的极客思维。
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