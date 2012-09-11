当当网CEO李国庆：坚持不办快递公司

8月16日，当当网正式对外披露2012年二季度财报。财报显示，当当网整体净营收12亿元人民币，同比增长53%；其中出版物品类营收7.7亿元人民币，同比增长32%；百货业务营收4亿元人民币，同比增长110%。这是当当网百货业务上线以来连续6个季度同比增长超过100%。

如果将当当网比作一个购物中心，其百货业务则是这个购物中心的重要组成部分。8月31日下午，电商“大嘴”——当当网CEO李国庆在接受《每日经济新闻》记者（以下简称NBD）采访时表示，“当当网不仅仅是卖书的，我们要打造的是网上精品购物中心。”

百货业务占比未算加盟商

NBD：当当网做百货业已有三年，根据财报显示，百货的占比大概在35%？

李国庆：实际上占比大得多。美国的会计准则百货只算自营，加盟商这一块我们并没有发布，那一块比我自营的大很多。

NBD：未发布的原因是什么？

李国庆：我们有意识没有发布，担心一旦发布，股价涨了就会有麻烦。上一年我们的服装、鞋类业务发展速度非常快，这些都不在美国财务报表当中，我们的服装和鞋有40%的增长，今年10亿元肯定能拿下。

百货有几类，有超市品类，也有购物中心品类。去年我们走了弯路，认为服装很方便送货，强行要求服装品牌把产品铺到我们的库房，结果发现这并不符合服装运作的规律。这一次我们将跟商家解决中秋促销，还有就是让这些知名品牌商家不要铺货了。

NBD：不铺货是否出于成本考虑？

李国庆：这并非出于成本考虑，而是周转率的问题。书有140天的周转，而服装就麻烦了。服装已成为我们非常重要的品类。我们只做精品百货，对精品百货的要求非常高，不是一二线品牌，不允许入驻。

经营奢侈品风险大

NBD：在当当网上经常可以看到很多一二线瑞士品牌手表，包括浪琴、欧米茄等，去年甚至还有江诗丹顿、百达翡丽。当时也注意到，当当网上所销售的高端腕表都是自营的，这些商品来源是不是海外代购呢？

李国庆：这些腕表并非源于海外代购，是从大的专卖店串货串来的，不挣钱。当然，有一些品牌的管理很严格，可以通过代码知道是从哪一家经销商串的货。我们现在很多知名腕表都是由亨得利供货，他们敢直接签合同。可以这么说，尽管奢侈品很贵，但供应商也要寻求出路，整个内需销售下滑，就只好放在网上销售。

为了避免假货风险，奢侈品的供应商我是一定要见的。在香港，平行输入已经蔚然成风，但我们的境地很尴尬，即便销售的是真货也同样遭人怀疑，因为没有拿到品牌的授权。因此，大部分品牌商遇到网站销售自己品牌的商品，都会声称不能回答该网站上销售的品牌商品是真是假，因为品牌并没有授权给网站。

NBD：对于销售奢侈品怎么看？

李国庆：我们定位中高端，但我一直没有说高端和奢侈品的事，我是放弃了这一块的。

NBD：在您看来，网站销售奢侈品的风险是不是很大？

李国庆：奢侈品的经营理念，销售的就是品牌，尽管也有打折，但品牌是按照自己的规律来进行的。奢侈品很复杂，我们遇到过这样的事情：瑞士军刀送过去了，顾客不要给我们退回来，结果我们发现退回来的商品变成假的，让快递员给调包了，所以我对奢侈品网站隔山卖牛并不看好。但奢侈品品牌自身经营的网站除外。

NBD：对于单纯经营奢侈品的网站，您觉得未来是否有发展前景？

李国庆：我觉得没有什么希望。

坚持不办快递公司

NBD：对电商而言，物流越来越重要，当当网目前的物流做得怎样？

李国庆：我们坚持不办快递公司。有人以为只有自己做才可以做好，其实不是这样的。现在一个包裹的钱，当当网收费还是最低的。大家都说我们在顾客服务上落后了，我们就开始重视并追赶，所以今年要打的是服务战。今年3月份之后我们给快递公司涨价并调整了一些策略。我负责任地说，现在我们的送货服务、送货时间一点不输竞争对手。

NBD：上涨的比例是多少？

李国庆：送货费平均涨了10%。热点地区，如北京、上海人力成本高，涨得就多些。然而这也是投资人关心的，认为毛利率都不够送货费。我们的毛利率是11%~12%，全物流成本和毛利比是114%，物流超过了毛利。

NBD：这一笔投入何时可以重新平衡？

李国庆：这么多免运费，平衡不了，价格战在那里，毛利也上不去。

NBD：这是否会成为今后盈利上的难点？

李国庆：必须规模做得足够大才行。但我去年8月在成都的电子商务大会论坛上讲过，不要以为有了规模就有了采购优势，而要看在细分市场的规模。为什么图书还是当当的盈利品类，就是因为我们在中国图书市场占了30%的份额，因此必须聚焦品类，而并非所有品类都做。