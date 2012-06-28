360盛大开始手机预售：雷军以其人之道还置周鸿祎之身

手机配置对比(腾讯科技配图)

互联网江湖充满戏剧性。在遭遇“战争之王”周鸿祎疯狂阻击1个多月后，IT劳模雷军与这位九头鸟老乡互换了一下位置，在360特供机发售前夕发起阻击战，雷军以其人之道还置其人之身，不断指360特供机硬件粗糙，还逼问周鸿祎晒360特供机成本清单，为何在坚称零利润、却低配置的情况下，360特供机售价高达1699元。

此外，雷军将周鸿祎“紧咬”小米不放松的原因归咎为“羡慕嫉妒恨”，并抛出当年周出售3721获利几十个亿的往事，要求其以实际行动回馈用户，以回应周鸿祎对小米的暴利指责。

360公开回击，称：“最近杂粮(小米公司)的表现来看，杂粮对自己不够自信。”周鸿祎则反讽：“雷不群(雷军)今晚怎么像打了鸡血呢，很不淡定。”周鸿祎指出，雷军一反常态上窜下跳，是因为在阿尔卡特官网、淘宝和京东上将同时开卖第一批360特供机AK47。

在这场双方的攻防战中，雷军和周鸿祎上演了一场场揭露黑幕的大戏。不过，在这场大戏酣战之际，新涌入的“盛斗士”却显得落寞。同样是6月28日，盛大手机也将正式发售，8G版本售价为1299元。不过，雷军与周鸿祎团队双方你来我往，全然无视新玩家的进入。

实际上，整个市场混战的背后国产智能手机已摆脱了山寨机的帽子，为国内用户认可，市场孕育着巨大机会。不过，上海自然道公司总裁，“多普达之父”杨兴平指出，现在的智能手机市场就像围城一样，进入的人很痛苦，外围的人很羡慕。

杨兴平警告说，随着新玩家涌入，手机企业将更难赚钱。互联网企业做手机一定要把控好手机质量问题，否则可能会引发灾难性后果。

IT劳模对决战争之王：死咬特供机低配置

随着发售日期的临近，周鸿祎加紧了对360特供机AK47发售的筹备。按照计划，将在阿尔卡特官网，淘宝和京东上同时开卖第一批AK47手机。

360特供机AK47

不过，一场对360特供机AK47发售的阻击战也已经打起。昨日晚间，360特供机AK47被拆机的截图流出，硬件看上去拼凑而成，极其山寨。小米科技副总裁黎万强直讽刺做工粗糙。“那两根线和焊点，怎么感觉像收音机?”雷军也附和说，360特供机AK47做工的确寒碜。“周老板，我可以帮忙推荐富士康或英华达，需要吗?就是成本贵点。”

360特供机AK47硬件成本和供货商成为小米主要攻击方向。雷军直接在微博上向周鸿祎喊话，“周老板，别生气，用国产屏不丢人，但您不要掖着藏着，要告诉消费者呀。今天我不问，您是不是就隐瞒了?还有传闻说，除了奇美外，您还采购其他更便宜的国产屏?烦请周老板一次说明，还采购哪家的，包括这两种屏的成本?”

“您一直坚称零利润，而您采购能力远超过小米，双核1.2G、5M相机和国产屏的手机怎么还要卖1699元?也请周老板或专家晒晒神机的成本清单吧。您的神机比小米青春版贵200元，成本多少?真的零利润吗?”

这一策略何其熟悉，与当初周鸿祎质问雷军的方式如出一辙。雷军甚至旧事重提，指出周鸿祎当初出售3721获得数十亿元资金，也应该拿出来补贴用户。

周鸿祎则反击说：“雷不群(雷军)今晚怎么像打了鸡血呢很不淡定。”并指出雷军一反常态上窜下跳，平时伪装斯文的君子剑也不要了直接赤膊上阵，因为在阿尔卡特官网，淘宝和京东上同时开卖第一批360特供机AK47。

周鸿祎直指：“从饥饿营销制造缺货买不到的假象，到现在放开销售变相降价300也卖不出去，已经过气的非主流配置杂粮手机，还想糊弄消费者帮它清理库存，号称割喉价原来是割消费者的喉咙。故意不推米2是舍不得米1的暴利，最后还要忽悠冤大头消费者替你庆祝，雷军的精明厚黑没法效仿。”