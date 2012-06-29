【酷公司】码头网：航运综合电商平台 解决航运信息不对称弊端

【创业邦讯】6月28日，由创业邦主办，中国海外学子创业周组委会、大连市高新技术创业服务中心联合主办的创新中国2012大连分赛在大连世界博览广场举行。今年的大连分赛携同海归创业领袖峰会一起走进大连中国海外学子创业周，为海外学子及大连地区的广大创业者创造更多与政府、投融资机构和成功企业家交流与展示的机会。届时，12位来自互联网、医疗健康、清洁能源、云计算等领域的初创企业的创业者将登台亮相。其中第9家展示的是哥伦布(大连)科技有限公司。

码头网是一航运综合性电子商务在线交易服务平台，减少了船舶管理公司由于人员的素质和不同导致的差异。围绕航运业需求，通过一体化“信息发布、产品购销、在线交易、物流运输及行业配套设施”电子商务模式，解决了航运信息资源、物流零散、分散及不对称等弊端。

(图为哥伦布(大连)科技有限公司现场展示 图片来源：创业邦)

以下为现场文字实录：

企业介绍：

哥伦布：尊敬的各位评委，朋友们大家好!很高兴有这个机会为大家介绍哥伦布的产品。听到哥伦布大家肯定会想到著名航海家和冒险家，没错，我们企业也是一个做跟海跟船有关产品的。哥伦布(大连)科技有限公司是在2010年1月份成立的，成立之后一直未船舶和船舶相关企业提供信息化管理解决方案，至今为止已经取得九项国家专利权，已经拥有120人的技术团队，拥有60人的市场团队和客服团队。我们主要服务的业务有两个方面，一个是为国内60万艘船舶提供信息化管理服务的船舶机务管理平台，以及为船舶相关企业提供电子商务服务的交易平台。我们现在船舶机务管理平台年初时候上线，迄今为止已经接近半年时间，运行的效果还比较好。码头网预计在下个月可以上线。

哥伦布船舶机务管理平台主要针对的目标客户群和服务对象就是船舶和船舶管理公司，我们现在已经上线的这些模块包含了所有的船舶管理公司日常的业务，并且我们这个平台里面是符合国际公约和安全管理体系的。所以我们这个平台会最大化避免由于人为素质的原因导致的工作的差异，会保证船舶管理公司在船舶的航行安全，降低运行成本和提高竞争力。我们针对于400万家船舶相关的企业提供电子商务平台的码头网。码头网主要目标客户群，分类只有两方面，一个是买家，一个是卖家。因为在我们的机务管理平台里面已经累积了大量购买商，就是船东和船舶管理公司，他们拥有船，需要修理船等等大量的需求，所以在我们码头网里面，我们在下个月上线之前，这个月招商非常顺利，因为造船厂、修船厂很愿意到我们这个平台上展示他们的产品，因为我们已经有大量购买力和需求在这上面了。

下面给大家介绍一下我们公司的市场状况。我们公司推广市场通过两个方式，一个是通过多方合作模式，我们主要合作方是我们有共同目标客户群，并且有差异化服务项目，比如人保财险，各个公司船舶险，还有直接面向客户的推广。从我们机务管理平台上线迄今为止不到半年的时间，我们已经取得40多家客户，接近500条船的用户，包括现在已经有1200多条船的注册用户等待数据化应用。最后是我们的盈利模式，有两个方面，一个是机务管理平台，一个就是电子商务平台，就是码头网。在机务管理平台这个地方就是基础模块，第二个在我们平台上推广他的企业的推广费用，还有我们的个性化服务，针对于有一些个性化客户需要手机需要随时能够看到，能查到我的一些管理信息，这些个性化服务的费用。码头网这个地方有平台交易工具的服务费，有商业推广也是广告的服务费。在我们两个平台运行到一定阶段，数据客户累积到一定程度的时候，我们会为我们的客户提供更深层次的数据统计和数据分析。

最后，我感觉我们哥伦布一定会为船舶这个传统行业注入新的活力，谢谢大家。

主持人：谢谢您的介绍，一个船舶管理的平台，机务管理平台，电子商务平台。