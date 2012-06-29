小米利润成疑 40亿美元估值靠概念还是利润?

小米手机的利润究竟有多少?是雷军所说的百分之十几，还是更多?支撑小米40亿美元估值的是概念，还是利润?

先撇开雷军的一面说辞不看，近日一款采用1G双核CPU、Android4.0系统、4寸屏的名叫小辣椒的手机仅售价699元，该价格只占小米手机价格的35%;而它的姊妹系列，采用四核1.5GCPU、Android4.0系统，4.65寸屏的手机，也仅售999元，占小米手机价格的50%。

小辣椒手机、小米手机、360特供机配置、售价对比(腾讯科技配图)

小辣椒手机的CEO谭文胜对腾讯科技表示，尽管采用699、999元这样的低价，小辣椒手机仍然盈利。

小辣椒的惊爆价不禁让业界疑虑，若如此，小米手机1999元的售价，真的利润只有百分之十几吗?

一名业内人士对腾讯科技表示，尽管从配置来讲，手机采购部件有国内生产和国外生产之分，但以屏幕来举例，其材料成本并无差异，而国外所谓的高技术含量屏，只是研发投入的增加，但随着量产的增大，研发投入的成本基本摊平。这也意味着，国产屏与进口屏的采购成本差异并不大。

不过，也有业内人士称，手机制造产业链的利润空间是较为灰度的，不同的元器件可能因为细小的差异而造成利润率的不同，以手机电池为例，国内行情是1500毫安不超过15元钱，差不多是按每100毫安1元来定价，电池容量以及进货渠道的不同，可能因为这1元的差异，而影响该元器件6%的利润率。

此外，采购成本的差异还与时间紧密相连。雷军近日以小米手机采购价来证明小米手机成本的做法也同样遭到了质疑。

有业内人士称，手机制造业遵循摩尔定律，手机元器件较PC来讲更是产品更迭快，相应的产品的元器件价格也缩水较快。而雷军拿出的小米手机采购价格是去年生产的采购价格，不要说一年，就是三个月，采购价格也会缩水。这也就是说，雷军在用时间差来遮掩小米手机的利润真相。

有观点认为，小米手机在去年出世后以高性价比来赢得用户口碑的策略是值得肯定的，相比传统的手机销售链条，小米以互联网作为营销渠道，大大削减了传统手机多层代理机制所造成的成本，因而有更竞争力的价格空间。但这并不意味着小米手机真的不赚钱。而在互联网公司大举涉足手机的潮流下，小米原有的价格定位策略已变得不具有可持续性。