拉手网联姻京东 迎来用户聚合时代

在拉手网与京东商城就团购业务合作达成协议的消息传出不到半个月的时间，双方已经完成了无缝对接
狄更斯在《双城记》中说“这是最好的时代，这是最坏的时代;这是信仰的时代，这是怀疑的时代……。”。这句话用在中国团购行业再恰当不过，面对复杂的产业环境，电商行业频繁上演着合纵连横的大戏。
据悉，在拉手网与京东商城就团购业务合作达成协议的消息传出不到半个月的时间，双方已经完成了后台包括技术与业务层面的无缝对接，在京东商城团购频道已上线多款由拉手网提供的团购单品，拉手网再次领先同行将平台化团购运营的模式在落地层面推进了一大步。
与此前出现的几次团购联盟不同，拉手网与京东商城的合作更像是两家如日中天的电商贵族联姻，一方是中国团购的大佬，另一方则是中国3C电商的龙头。双方的联手，将整个电商行业最具创新精神、最具执行能力的两个平台整合到了一起，其合作模式更是开创了团购行业模式创新的新思路。
对于这桩震撼团购业的合作联姻背后的深层次原因，拉手网创始人兼CEO吴波的一句话给出了答案，“团购谋求的是一种聚合优势。早期的团购是产品规模的聚和，这是在培养用户市场，现在买方市场已经培育起来，团购企业接下来要做的就是用户的聚合，而不是早期粗放式的圈地运动。团购网站之间的合纵连横，最终的目的都是聚合用户资源。说到底，现在团购是用户聚合的时代。”
吴波认为，团购是生活服务类电商，最重要的职能之一就是为用户带来实惠，但这必须建立在一定规模的资源聚集的前提下，包括商品、商家以及用户的聚集，用户资源是连接一切的关键，没有用户就无法产生流量，也就无法聚集商品和商家。无论是此前大部分团购进行的烧钱圈地，还是目前拉手网推行的精细化运营，最终都是为了争抢用户。
行业分析人士则指出，用户资源不只是团购行业，更是所有电商发展的关键资源，但团购网站们必须用发展的眼光看用户，认清用户的成长与成熟。像拉手网这样，通过精细化运营，在提升用户服务，改善用户体验上下功夫的模式更值得借鉴。团购未来会进入买方市场时代，争取用户转化显得非常重要。
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