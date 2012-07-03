搜狗阿里闪电分手内幕：马云只为掣肘360

互联网式离婚：搜狗阿里两年内闪电分手内幕

从幸福牵手到和平分手，搜狗与阿里巴巴这段恋情维持了两年。如今，阿里巴巴获得超过千万美元回报，搜狗则渡过安全期，寻求一个更大的发展。

看似平静的和平“分手”背后，仍隐藏着不小分歧。搜狗CEO王小川发给全体员工内部邮件如此解释此次回购：随着搜狗战略升级，预期阿里难以在战略层面继续加强对搜狗支持。

互联网分析人士洪波表示，阿里巴巴入股搜狗以来，2年多时间双方实际上并未达成任何实质性的战略合作，搜狗并未从阿里巴巴获得战略支撑。资深媒体人程苓峰表示，搜狗已经渡过安全期，阿里巴巴退出是水到渠成的事情。

一名深喉向腾讯科技提示，搜狗与阿里巴巴这一谈判已进行了很久，阿里巴巴的使命已阶段性完成，未来搜狗将谋求有更大动作。

分手解读：搜狗与阿里合作两年无实质进展

搜狐近日提交文件显示，搜狐将从阿里巴巴手中回购所持搜狗在外流通股本总量10.88%，收购价格为2580万美元。这距离阿里巴巴1500万美元入股不到2年时间，这似乎是一笔看似不错的生意：阿里巴巴获得175%的投资回报，而搜狗则获得1500万美元用于两年的发展。

不过，相比两年前双方合作时的高调宣传，此刻搜狗与阿里巴巴都显得异常安静。搜狗官方表示，目前没有进一步消息可以披露。阿里巴巴方面则回应说，此事更多应向搜狗咨询。

搜狗CEO王小川内部邮件也显示双方分歧。王小川写到：“随着搜狗的战略升级，预期阿里集团难以在战略层面继续加强对搜狗的支持。经协商，搜狐将回购阿里所持有搜狗股份。 ”

王小川并未做更多说明，搜狗官方仅表示，目前没有进一步消息可以披露。阿里巴巴方面则回应说，这事应更多向搜狗咨询。云峰基金仍持有搜狗股份，云峰基金创始人虞峰表示，自己正在国外，还不太了解具体情况，不便就此事作出表态。

对此，一位搜狗离职员工向腾讯科技表示，阿里巴巴已经失去利用价值，从具体业务来说，不仅搜狗搜索与阿里巴巴旗下一淘网存在一定的竞争关系，而且一淘使用的技术也不仅仅来自搜狗，还来自雅虎中国和微软Bing，搜狗并未从中获得多少好处。

分析认为，回购股票后的搜狗将加快上市进程，搜狗的员工也将受益。目前搜狗员工持股比例为10%到15%，未来这一比例也将大幅提升。“对于阿里巴巴来说，当前正在私有化和回购雅虎所持股权，比较缺钱，而且投资搜狗并非核心业务，出售股票在情理之中。”

一名深喉向腾讯科技提示，搜狗与阿里巴巴这一谈判已进行了很久，阿里巴巴的使命已阶段性完成，未来搜狗将谋求有更大动作。“多注意观察搜狗产品方向动态。”