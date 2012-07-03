【酷公司】Twitter：移动广告掘金法则

移动广告，这是众所周知的所有移动互联网公司一直致力于探索的商业模式，至今仍没有一家公司掌握其中的脉门。虽然Facebook已经对外公布有近5亿用户在是通过移动设备使用Facebook，但它的移动业务的依旧没什么迹象。与 Facebook一样，谷歌至今也没有对外宣布它的移动广告业务。而至今为止，各大媒体所报道过的，Twitter是唯一在移动广告领域取得一些成绩的公司。据悉，Twitter现在主要的广告收入都是来自于移动领域。到底什么样的秘诀使得Twitter在移动广告领域取得其他巨头所没有获得的成就?

Twitter移动广告业务引人注意的是它与网页版广告业务的占比。因为从今年3月份该公司在手机才提供推文广告、趋势预测以及其他格式的广告，而与移动广告业务相比，网页版广告业务是在2010年开展的。根据对用户的统计，大多数的Twitter用户都是来自移动设备，所以看起来，移动广告会成为广告业务的主要部分。

每四天有100万人参与广告

据《华尔街日报》上文章称，相比谷歌和Facebook，Twitter将更有机会在移动广告方面获得成功，并且其成长的商业模式已被证明具有数十亿的市场前景。需要指出的一点是，对于P.F. Chang’s中餐连锁店的经历来说尤为明显。

有意思的是，P.F. Chang’s并不仅仅指出推出的广告的影响力，该连锁店的负责人表示，在Twitter上的广告效果是惊人的。他们支付了25000美元的广告费用，用于向那些对“中国新年”感兴趣的，无论是PC端还是移动端的用户们推广自己的知名度。结果，仅仅四天，就有100万用户点击推文、转发或者以其他方式产生互动。而其中有将近70%的用户来自于移动端。

除此以外，《华尔街日报》提到的受益的广告商还有像CloudOn Inc.(云管理)这样的移动应用公司。该公司亦曾表示，基于Twitter的推广，产生了近10000下载量。据透露，在Twitter上平均每100次的广告点击会产生的下载量能达到3次，这要比其他广告服务商的效果好很多。

尽管两家小公司的数据并不能就充分说明Twitter未来将在此领域的重要的市场地位。但是从时间上来说，Twitter的移动广告业务也仅仅开展了3个月而已。而且已经有更多的广告商愿意与Twitter合作，毕竟四天内产生100万的用户点击量，在任何一个广告商眼里，都有着极大的潜在的商业利润。对于P.F. Chang’s中餐连锁店的个案，让人们感兴趣的是，是否有另外的一些与中国年有关的活动、推广或者会产生更好的效果?

Twitter会成为超级移动广告媒介?

就像《华尔街日报》中提到的P.F. Chang’s中餐连锁店的经验，定向的主题活动消息要比泛泛的品牌营销更有效果。Twitter统计，有大量的用户把Twitter视为了解有趣的新闻、娱乐资讯等的途径。就像P.F. Chang’s中餐连锁店的Twitter推广，能产生更多的互动，这也是Twitter所期待的。

当然，移动广告现在还处于初期发展中，目前只占全部广告支出的5%。但就像互联网女皇Mary Meeker提到的那样，未来，人们在移动设备上停留的时间与广告支出的差距将会抵消，并且拥有巨大的机会，互联网用户将会花费10%的时间在移动端。

Twitter将会以移动广告媒介的身份在移动领域崛起么?就目前的情况来看，Twitter的移动广告服务确实要比另外两家巨头Facebook和谷歌更有效。并且，相比Facebook和谷歌，对于定向的主题营销以及本地服务Twitter有着更大的优势。总而言之，移动广告竞争处于蕴育中，并且Twitter将会在这场竞争中脱颖而出成为赢家。