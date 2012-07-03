【酷公司】新搜索：认识陌生的人

2005年10月，加州大学伯克利分校计算机科学硕士Patrick Riley独自一个人到德国慕尼黑的路德维希-马克西米立安大学担任为期9个月的访问学者。像每个初到异国的人那样，他遇到了“文化冲击”(Cultural Shock)：慕尼黑不同于毫无拘束的旧金山与硅谷，这让他有点焦虑和孤独。他渴望认识新的人—尤其是那些和他有着共同兴趣和关注的伙伴。但他很快意识到，没有一种工具能让他真正做到这件事。

“我能用Google搜索到那里的任何东西，除了人。”Patrick对《第一财经周刊》说，“我之前以为已经有人解决了这个问题，但是并没有。”

这段经历让他萌生了创造一款“人肉搜索引擎”(People Search)的想法。只是Facebook效应引发的“All things social”浪潮还没席卷大部分人生活的时候，你很难搜索到关于一个人真正有价值的“个性化”信息。而当派对场所、教育职业技能、兴趣、宗教信仰、政治主张和婚姻状态等信息都变成人们分享在Facebook、LinkedIn、Twitter和Google+等社交工具上的数据，且总量呈几何级爆炸式增长的当下，通过一款搜索工具找到一个你需要找到的人，毫无疑问变得容易了。

Patrick Riley找到了合适的机会把一款关于“人”的搜索产品变成现实。这款产品被称作“Ark”，中文意思是“方舟”。3个月前，它刚从聚集了最聪明的创业者的硅谷创业孵化器Y Combinator毕业，并获得了来自Andreessen Horowitz、SV Angel和Greylock Partners等硅谷顶级投资机构总共420万美元的种子期(Seed Stage)投资—这几乎是历史上最大的种子期融资规模。Patrick相信，充足的种子基金能让这款改变搜索引擎的产品摆脱一切羁绊、不受外界控制地快速发展。“我们不希望投资者在我们的董事会里对每个决定投票，我们完成融资就想回去写代码。”他对《第一财经周刊》说。

Ark的办公室位于伯克利以东约20英里的小镇奥林达(Orinda)，离旧金山和硅谷相对较远。但它却相对形成了一个独特融洽的氛围：Patrick Riley从本科到博士学位的所有经历全部来自加州大学伯克利分校，Ark的另一位联合创始人兼首席技术官Yiming Liu是伯克利信息技术在读博士和搜索技术专家，目前的18名正式员工的大部分也都来自伯克利。他们计划在接下来的暑假从伯克利招收大量的前端工程师和搜索引擎工程师实习生，用两个月让Ark的“人肉搜索”体验显着提升到一个高度，然后正式发布。在年底之前，他们的规模将达到50人。