对手们都准备在UC尚未找到新的竞争优势前将它一举围歼，而“市场份额”不仅是它在移动互联网时代生存的依据与尊严，也是其上市故事里的关键词

6年前，俞永福加盟UC，“空降”成为CEO。现在，他将如何迎接这一次创业突围？

文 | 本刊记者 秦姗 编辑 | 杨婧

【《中国企业家》】“我明确一下UC属于‘非卖品’，”6月19日，针对UC和百度之间的收购传闻，优视科技UCWEB（简称UC）董事长兼首席执行官俞永福在微博上写道，“UC有自己伟大的目标和理想”。他还告诫公司员工，“以后这样的事情只会越来越多。”

因为有美国社交网站Facebook收购国际浏览器巨头Opera的传闻作为背景，再加上UC产品副总裁李明远在加盟UC一年后离职，重新回到老东家百度这一事实作为佐证，第三方浏览器UC与百度的关系引起各方遐想。

如俞永福所言，UC近一年搅入口水战越来越多。不久前，第三方机构易观发布报告称，在手机浏览器品牌份额领域，QQ手机浏览器以0.9%的微弱差距超过UC，成为第一大浏览器。而另外一家第三方机构截然不同的数据引起了UC方面的强烈不满，指责易观数据造假，除此之外，UC还以不正当竞争起诉腾讯。随后，又掀起与海豚浏览器的双核之争，俞永福称海豚所谓双核只是“双壳”而已。

从“有机会成为下一个Google”（雷军语）到口水战主角，再成为传言中被收购对象，“树大招风”并不能完全解释UC之处境。一方面，UC的优势正在逐渐消失。2G时代，网速慢、流量贵，而UC意味着“省流量”，“省钱”。然而，在移动互联资费下降和移动网速提升，也就是3G时代和智能手机到来之时，这些先发优势变得缺乏意义。当腾讯依靠海量用户基础进行推广，海豚说自己是“智能手机的浏览器”时，UC是什么呢？

另一方面，由于做浏览器的巨头越来越多，内有QQ浏览器，外有Opera Mini, 还有新晋者海豚浏览器，苹果手机的iOS内置Safari，Google也在着手整合旗下资源，在Android操作系统推内置浏览器，UC面临着越来越严峻的挑战。现在“市场份额”不仅是UC活着的依据与尊严，也是其上市故事里的关键词。早在2009年，UC有过三年内上市的言论。可想而之，出现上述非第一的报告，UC不急才怪。

创业于2004年的UC，经历了移动互联网环境的巨大变化，它就像一艘在怒波中前行的航船，和UC同行的企业大多已经消失得不见踪迹。那么已经跨过无数关卡的UC，有办法化解目前的危局吗？