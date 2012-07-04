【酷公司】华谊“增重”

票房井喷，却难阻中国最成功的影视公司逆势进军重资产领域，这是通向未来之路，还是一条死胡同？
王中军是个直来直去的人，他不认为华谊兄弟已成重资产公司，而只是希望用知识产权赚钱
文 | 本刊记者 邹玲 编辑 | 袭祥德 摄影 | 肖南
【《中国企业家》】已过深夜十二点，门外大雨如注，门内狂欢的人群却丝毫没有散去的迹象。香槟美酒、鬓发如云，刚刚宣布了自己《一九四二》新片发布计划的冯小刚意犹未尽地走下红毯，立刻被酒杯所包围。
这是6月17日的上海，华谊兄弟举办的上海电影节“时尚之夜”活动上，明星、名模和大牌导演悉数到场，原本只能容纳1300人左右的场地最后挤进了2000多人。
作为冯小刚的“老板”，华谊兄弟董事长王中军这一刻值得骄傲，因为还没有哪一家影业上市公司像他所领导的华谊兄弟一样，拥有最多中国观众所熟悉的面孔，并为这个娱乐王国贡献着话题、绯闻和不断被刷新的票房收入。
现在，王中军的野心却不止于此。“做了这么多的电影及品牌，如果不覆盖到相关辅助行业的话，肯定是一个很大的损失。”王中军对《中国企业家》说。
2010年以来，王中军开始做中国电影公司从未有过的一些大胆尝试。他不仅投资了音乐、网络游戏公司，更是在苏州、上海、海南大规模圈地，进军主题公园和商业地产，总投资额预计可达上百亿元。
密集的资产布局为华谊兄弟展开了更多想象空间，但也让王中军的商业理念备受争议：这是一家电影公司该做的事吗？如此多元化的布局是否会将华谊拖入风险和泥潭中？
何况，此刻华谊的电影业务正受到挑战。在中国电影票房超过130亿元的2011年，华谊仅收获了9亿票房，大大低于2010年的17亿，也低于博纳通过制作和发行业务撬动的12.6亿票房。刚刚发布的一季度财报显示，华谊净利润和营业收入双双下滑，电影业务收入从上市之初的超过50%下降到不足30%。
“华谊的摊子铺得太大，资产越来越重，这是在走死胡同。”一名不愿透露姓名的证券行业分析师对《中国企业家》评论。
让华谊“分心”的原因或许是中国国产电影的内外交困。2011年，中国电影票房达到了历史最高点130亿元，但有两个事件足以在两三年内让一大批制片公司倒闭：一是曾寄予厚望的新媒体版权价格大幅回落，二是中国增加了14部进口电影的配额导致国产电影哀鸿遍野。新影联董事长高军认为，中国电影产业的拐点已经出现，行业正在酝酿新的变局。
面对内外夹击，成长起来的中国影业公司该往哪个方向发展？几家竞争对手给出了不同的答案。2012年，博纳影业引入新闻集团作为第二大股东，万达院线出海收购美国AMC，华谊兄弟则试图在重资产领域将品牌价值变现。
电影行业是天然的轻资产行业，即便是影业巨头对重资产的介入也是慎之又慎，王中军却非常坚持，“全产业链的覆盖，这是娱乐公司的必然之路。”王中军说。
对华谊来说，“变重”究竟是一场盛大的创新之举，还是一次不得已而为之的自我救赎？
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