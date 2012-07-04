【酷公司】Facebook今年收购支出达15亿美元 欲进军电商

Facebook今年收购支出达15亿美元欲进军电商
北京时间7月3日早间消息，Facebook正考虑进军电子商务等新的领域，与此同时Facebook正在该公司的社交网络平台上寻找收购目标。今年以来，该公司已经斥资15亿美元用于收购，而去年这一数字仅为6800万美元。
或成开发者竞争对手
Facebook一直宣称，该公司为软件开发者提供平台，帮助他们的应用被更多用户使用。Facebook平台上目前已有上百万款应用，其中包括Zynga的游戏。不过近期收购Instagram和Karma的交易表明，Facebook将收购目标瞄准社交网络平台上的应用开发者，这使Facebook成为其他应用开发者的直接竞争对手。
Facebook企业发展主管艾明·佐弗农(AminZoufonoun)表示：“Facebook向前发展，我们的生态系统也向前发展。”他指出，Facebook平台上已有更多的创新公司，而Facebook对这些公司感兴趣。
对Facebook来说，这是一个战略问题。Facebook将如何利用社交网络生态系统带来的商业机会，而不会影响开发者与该公司的关系？Facebook考虑收购目标对某些创业者来说或许是一个动力，但也可能导致许多开发者离开Facebook平台。
在Facebook尝试盈利的过程中，Facebook必须做出诸如此类的选择。Facebook非常关注移动网站的商业化，目前Facebook移动网站的广告机会有限。对此，Wedbush分析师迈克尔·帕赫特(MichaelPachter)认为，Facebook收购该公司平台上的应用开发者是一个“战略错误”。
Wrapp提供与Karma类似的服务。该公司创始人哈马尔·温德布拉德(HjalmarWindbladh)表示，该公司正关注Facebook是否会涉足与平台上开发者类似的业务。他表示：“毫无疑问我希望Facebook仍是一个平台，帮助类似我们的开发者获得成功。如果威胁到开发者，那么Facebook作为平台的时光将一去不返。”
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