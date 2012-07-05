【酷公司】搜狗单飞冲击IPO：业务领域百度奇虎拦路

搜狗从阿里巴巴处回购股权，其目的，显然是为单独上市做准备。

给阿里2580万美元分手费搜狗翅膀硬了，单飞冲击IPO

两年前，搜狗从搜狐分拆正式成为独立公司，并引入了阿里巴巴、云锋基金等战略投资者共同投资。然而，不到两年的联姻，却在日前画上了句号。

前日晚间，搜狐宣布以2580万美元回购此前阿里巴巴所持有的全部搜狗股份。对于为什么选择这时候回购，搜狐、搜狗、阿里巴巴几方面都三缄其口，不予置评。但业内比较一致的说法是，搜狗回购股权是为了单独上市。此前，市场就传言称，搜狗将于明年上市，董事会给出的上市时估值目标是20亿美元。

不过，搜狗要做大，必定要对上360、百度这些“拦路虎”。

阿里套现2580万美元

2010年8月9日，搜狗从搜狐分拆，并引入了阿里巴巴、云锋基金以及张朝阳个人的投资基金光子集团等战略投资者，其中，阿里巴巴注资1500万美元占股10.88%。不过，这次联姻显然是一次仓促的联姻。因为在上述合约达成一个半月之前，张朝阳和马云才开始有接触。

分拆之时，搜狗境况十分窘迫，搜索市场份额不足1%，浏览器市场份额也不到1%，这样的市场份额几乎可以忽略不计。奇虎360董事长周鸿祎计划将搜狗收购过来，并几乎与张朝阳达成收购协议。周鸿祎的盘算是，通过收购搜狗，实现浏览器和搜索的结合，从而具备叫板百度的能力。