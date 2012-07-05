【酷公司】美国社交网站Top 10：Pinterest跃居第四

北京时间7月4日早间消息，美国媒体《DaytonBusinessJournal》本周根据市场研究公司ExperianHitwise的流量数据，列出了最新的美国10大社交网站。

在最新排行榜中，MeetMe进入前10，而Yelp则跌出前10。雅虎Answers、Tagged和Google+也获得了数千万用户，流量在某些时候超过了知名社交网站LinkedIn、Pinterest和Twitter。Facebook仍是最热门的社交媒体工具。

以下为排名前10的社交媒体名单，数据来自截至2012年6月30日的一周。

1.Facebook

总访问量：1701466617

4月21日排名：1

6月8日排名：1

2.YouTube

总访问量：549509277

4月21日排名：2

6月8日排名：2

3.Twitter

总访问量：55408477

4月21日排名：3

6月8日排名：3

4.Pinterest

总访问量：24166237

4月21日排名：5

6月8日排名：5

5.雅虎Answers

总访问量：23063168

4月21日排名：4

6月8日排名：4

6.Google+

总访问量：21934956

4月21日排名：8

6月8日排名：7

7.Tagged

总访问量：20299682

4月21日排名：7

6月8日排名：6

8.LinkedIn

总访问量：20235962

4月21日排名：6

6月8日排名：8

9.MySpace

总访问量：10941526

4月21日排名：9

6月8日排名：9

10.MeetMe

总访问量：10541670

4月21日排名：无

6月8日排名：无(维金)