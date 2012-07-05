【酷公司】美国社交网站Top 10：Pinterest跃居第四

北京时间7月4日早间消息，美国媒体《DaytonBusinessJournal》本周根据市场研究公司ExperianHitwise的流量数据，列出了最新的美国10大社交网站。
在最新排行榜中，MeetMe进入前10，而Yelp则跌出前10。雅虎Answers、Tagged和Google+也获得了数千万用户，流量在某些时候超过了知名社交网站LinkedIn、Pinterest和Twitter。Facebook仍是最热门的社交媒体工具。
以下为排名前10的社交媒体名单，数据来自截至2012年6月30日的一周。
1.Facebook
总访问量：1701466617
4月21日排名：1
6月8日排名：1
2.YouTube
总访问量：549509277
4月21日排名：2
6月8日排名：2
3.Twitter
总访问量：55408477
4月21日排名：3
6月8日排名：3
4.Pinterest
总访问量：24166237
4月21日排名：5
6月8日排名：5
5.雅虎Answers
总访问量：23063168
4月21日排名：4
6月8日排名：4
6.Google+
总访问量：21934956
4月21日排名：8
6月8日排名：7
7.Tagged
总访问量：20299682
4月21日排名：7
6月8日排名：6
8.LinkedIn
总访问量：20235962
4月21日排名：6
6月8日排名：8
9.MySpace
总访问量：10941526
4月21日排名：9
6月8日排名：9
10.MeetMe
总访问量：10541670
4月21日排名：无
6月8日排名：无(维金)
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