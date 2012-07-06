美国慢成长的五家创业公司

致力于清洁又环保的产品

公司名称：MMJ Labs

地点：佐治亚州，亚特兰大

年收益：约80万美元

儿科医师艾米?巴克斯特当初想到这个点子的时候就知道有戏。她的产品名字叫Buzzy。它拥有小巧的蜜蜂状外形，可震动，此外还附有一个冰袋，能够缓解人们在医疗注射后的疼痛感。她发现在市场上并没有类似产品与其竞争。她本可以听取那些在她看来“很专横的建议”，那就是与股权投资者合作从而大幅提高产量。但她并未这样做，而是选择从美国国立卫生研究院（National Institutes of Health）获取授权，从而得以坚持自己的理念，那就是生产一种绿色包装、可重复使用并且在美国本土制造的产品。对投资者而言，这些举措或许并不能让他们达成利润最大化的目标。

但巴克斯特并无遗憾。她于2009年成立了自己的公司。那些已经试用过Buzzy的医院都提升了产品的信誉。现在个人用户也开始购买这种产品，公司的销售额开始迅速增长。她说：“公司成立两年来，我们一直是赢利的，但其实我们还没开始做市场营销呢。

集中化商业模式

公司名称：搜索引擎优化管理公司Conductor

地点：纽约州，纽约市

年收益：销售额1000万美元

搜索引擎优化科技公司Conductor成立于2007年，以咨询业务起家。公司拥有风险投资支持，目前销售额增长势头迅猛，已增至约2,000万美元。公司开发了Searchlight软件，帮助联邦快递（FedEx）、西门子（Siemens）和史泰博（Staples）等用户来对其搜索引擎进行优化管理。Searchlight于2010年推出后获得了巨大成功。首席执行官、创始人赛斯?贝斯莫特尼克称：“我当时已经意识到这就是公司的未来，出售公司的服务业务是很艰难的抉择。”

公司投资者也支持该公司的全局发展目标，但公司总收益却因此几乎在一夜之间骤降至每年约100万美元。但销售额并未触底很久。公司向企业客户收取的年费从35,000美元到数十万美元不等，预计今年销售额将有望超过1,000万美元。

特许经营模式：先建设，再出售

公司名称：ShelfGenie

地点：佐治亚州，玛丽埃塔

年销售额：640万美元

ShelfGenie公司成立于2000年，从事橱柜滑出式货架系统的设计、制造和安装。公司现有51家特许加盟商，但它本来可以吸引到更多的特许加盟商。公司首席执行官和共同创始人阿兰?杨是一位有条不紊的陆军老兵。他认为帮助每一个特许加盟商发展壮大更为重要，因为他希望创建的是一家可持续发展的公司。他说：“我的经验是，特许经营商，尤其是年轻的初创企业，要么必须特别善于出售特许经营权，要么必须特别长于为特许加盟商提供支持。我们必须在这两者之间做出选择。”

杨和公司总裁、共同创始人巴瑞?法尔科为加盟商提供进入定制式客户关系管理系统和商业支持中心的权限，帮助他们应对管理问题。同时，公司还将特许经营销售业务外包给Franchise Dynamics公司，寻找潜在的特许加盟商，同时确保特许加盟商的责任心和匹配度。ShelfGenie公司要求各地区的特许加盟商每月至少在广告宣传方面投入5,000美元。杨说：“就算我们的特许加盟费可以达到100万美元，让那些没有能力的人参与进来也没有意义。”