腾讯是时候收购暴雪吗？

7月3日晚上，上海阴雨连绵，腾讯CEO马化腾和动视暴雪CEO Bobby Kotick的手紧紧握在了一起，这是一次意味深长的握手，双方正式宣布战略合作，动视暴雪将备受瞩目的射击游戏《Call of Duty（Online）》在中国交由腾讯运营，对于中国网络游戏市场来说，这次合作或将影响深远。

7月4日，腾讯公司高层和动视暴雪高层合影，从左至右依次为：刘炽平、Bobby Kotick、马化腾、Eric Hirshberg、马晓轶

在此前，业界已经开始盛传腾讯很可能收购动视暴雪。这则传言的主要依据是动视暴雪的母公司威望迪环球集团，正计划以81亿美元变卖其拥有的61%动视股权。威望迪将以公开竞标的方式寻找购买者。

这种传言并非空穴来风。事实上，整个动视暴雪的经营状况并不乐观。自2007年动视与暴雪合并并由法国威望迪集团控股后，经营状况一直未见起色。

暴雪长期以来以不计成本投入研发，出精品大作而闻名全球，包括《星际争霸》、《魔兽争霸》、《魔兽世界》都是暴雪的杰作。但其游戏开发周期过长，在激烈的游戏竞争环境中现在又很难满足挑剔的玩家胃口。加上老游戏开始衰退，暴雪的日子并不好过。而动视的游戏也同样表现不佳。

在这种状况下，威望迪有意愿出售动视暴雪股份换取现金。腾讯则被传言为其中一个买家之一。动视暴雪手上拥有丰富的游戏产品线如《魔兽世界》、《暗黑破坏神》、《使命召唤》等，以及世界首屈一指的研发实力，无疑是这块资产最大的吸引所在。

今年3月底的IT领袖峰会上，马化腾表达了通过投资进一步国际化的雄心。放眼国内互联网企业，真正国际化并成功的案例几乎没有。相比之下，腾讯是其中最有实力的一家。

那么，到底腾讯到了收购动视暴雪的时候吗？

我们先来看两家公司的体量，腾讯目前的市值超过550亿美元，而动视暴雪仅有130亿美元，威望迪手上61%股份为81亿美元。截至2011年底腾讯账面上共有现金及现金等价物约合46.3亿美元，要想收购动视暴雪，必须要以换股或发债的形式完成。在香港上市的腾讯的股票显然不是急需现金的威望迪所需要的。

此前腾讯投资国外游戏公司，应该说相当谨慎。2008年时腾讯谨慎地向还处在创业期的美国游戏公司Riot Games投资了几百万美元，并于当年将其开发的游戏《英雄联盟》引入国内，大获成功。在这款游戏成功之后腾讯才放手去收购，2011年初腾讯以约2.5亿美元收购Riot Games，成为其近年来在海外市场的一次大手笔。

今年年初，腾讯又宣布将收购美国Epic Games公司少数股权，这是一家国际领先的跨平台游戏运营商，这笔投资金额同样不大。

和之前几次收购不同，要去收购动视暴雪这样的网游巨无霸，风险要高得多。首先腾讯的优势主要在国内，腾讯在国内拥有7.5亿用户，其流量优势无人能及。在海外市场，腾讯没有任何优势可言。动视暴雪在欧美的业务仍然是其业务核心，在这一点上腾讯并不能给其带来太大帮助。

游戏行业的特质决定了，游戏主创团队在一家公司中具有举足轻重的地位，一家游戏公司的主创团队离开导致游戏公司衰落的事件时有发生。此前，由于暴雪发展遇到瓶颈，大批《魔兽世界》的主创团队离职，他们在外纷纷成立工作室，成为如今暴雪很头疼的敌人。因此花费高价去收购游戏公司往往面临着较高风险。

从以上角度来分析，至少目前腾讯收购动视暴雪可能性很小，双方很可能先从产品代理的合作开始，今后不排除资本层面的紧密合作。

腾讯和动视暴雪的战略合作，对于此前一直在和暴雪展开紧密合作的网易来说并不是好消息。腾讯和动视暴雪合作后多少会和网易在游戏引入上有一番较量，国内网游市场，或将再有好戏上演。