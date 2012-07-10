【酷公司】百思买中国网店上线 与新七天合开网店上线

百思买已经意识到，它必须做出更多调整，重整它暮气沉沉的江山。

美国最大的电子产品零售商百思买(Best Buy)上周五宣布，将裁员2400多人，约占员工总数的1.4%，以削减成本。

中国方面，百思买与电商“新七天”合作开设的网店上周六正式上线，销售百思买旗下品牌R ocketfish(箭鱼)的手机配件、音响、电视周边配件、摄影器材配件等产品。新七天电器网上商城品牌总监田原向本报透露，该旗舰店计划月销售额约50万元。

百思买全球裁员瘦身

据计划，百思买将在旗下电脑维修和服务部门GeekSquad中裁员600人，该部门目前拥有员工两万人，还将在旗下零售连锁店中裁员1800人。百思买在声明中表示：“本次裁员计划是公司复兴计划的一环。”百思买今年3月宣布将关闭50家大型连锁店，旨在2015财年前削减8亿美元成本。截至3月3日止的2012第四财季，百思买亏损高达17亿美元，而上年同期，百思买还有6.51亿美元的盈利。

裁员瘦身外，百思买更在加紧自身改造，以抵御消费者“买前验货”(先在实体店中浏览商品，然后再从其他地方以更低的价格购买)行为。

传统的百思买商店面积在58000平方英尺左右，百思买将改造部分门店，面积减少约20%.销量不佳的大尺寸电视机所占面积将缩减，转向增加平板电脑、电子阅读器、手机销售面积。

中国区网店新张入驻天猫

百思买上月末刚刚宣布“重返中国”：依托五星电器的平台，在中国市场引入“Best BuyM obile(百思买移动)”品牌。“百思买的回归，线下选择以‘best buym obile’的店中店模式，线上则是以平台合作的方式推出旗下自有品牌rocketfish(箭鱼)。”百思买线上合作伙伴新七天电器网上商城品牌总监田原向南都记者表示，百思买箭鱼官方旗舰店于上周六(7日)开始试运营，8月将展开大规模推广促销活动。

R ocketfish旗舰店是唯一一家百思买在中国授权开办的线上商城。记者昨日浏览网店发现，该店售卖路由器、数据线、摄影器材等产品，但由于未推广，销量寥寥。