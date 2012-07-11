【酷公司】黄记煌：中餐也可以规模化加盟

黄记煌打造了餐饮业的新产品“焖锅”，并以这个单品打造了一个规模达三百家的连锁店。

黄记煌每周都有新加盟店开业。“我们一年最少开50家店，到年底，可能要开七八十家。”在新装修的黄记煌宣武门店，董事长黄耕这样说。创办于2003年的黄记煌，如今在全国已经有300多家加盟店了。

“2000年我们研制这个产品的时候设了几个基本点。直到现在，整个公司的运转还是按照这几个基本点来做。”黄耕说。

首先，就是要创建一家不需要厨师的餐厅。

“培养一个厨师，我要花几年的时间。培养出来了，你想休息一下，他就被别的公司挖走了。”黄耕说，厨师流动性太大，是制约餐饮业发展的最大因素。

第二，简化厨房，减少厨房面积，增大营业面积。

“黄记煌是把整个餐厅都变成了厨房，因为所有的菜品全是在桌上做熟的。我们简化了后厨，把成熟环节放到餐桌上，还能给客人一种视觉享受。”

第三，解决中餐业很难规避的一个问题，即原材料的重复使用。黄记煌任何环节上的原材料全部都是第一次使用，没有任何重复使用。

第四，无油烟。黄记煌在烹饪手法上做了一些改良，整个过程基本没有烟火气。

黄记煌三汁焖锅也确实符合上述几个基本点。所有食材放进一锅，通电加热，分阶段加入黄记煌的配料，没多久就熟了。整个过程在餐桌上完成，锅里的食材可以自行组合成几十种搭配。根据网站介绍，三汁焖锅历史悠久，源于清代御膳名肴香辣汁鱼。

“准备做的时候，朋友都说味道不错，但都说焖锅无外乎就是餐馆里的一道菜。”黄耕说，他经过三年研发，要拿焖锅单独开店的时候，没有一个人支持。“其实我们的产品演化非常多，口味变化、食材的变化都很多，日常售卖品种有几十种。”