【酷公司】光影华视：互联网领域的“华谊兄弟”

7月10日，由创业邦主办的创新中国DEMOCHINA2012深圳分赛在深圳起点咖啡馆举行。20个深圳本土的来自互联网、移动互联网、电子商务等领域的创业项目登台亮相。每个项目的创业者代表上台用6分钟时间以PPT和视频的形式介绍产品创新亮点，并和评委进行9分钟问答交流。全天比赛将决出5名优胜者，进军8月23、24日在杭州举行的总决赛。第8家展示的公司为光影华视。

图为深圳市家信通科技开发有限公司现场展示 图片来源：创业邦

以下为现场演讲实录：

光影华视：大家好！我是光影华视的创始人管晓杰，我今天给大家分享一个很有趣的项目，在进入项目之前先给大家看一个小短片。刚才大家看到的是今年和去年比较火的一个概念叫微电影，现在微博、微电影、微小说都很火，我们公司主做的就是微电影或者说基于无线网和互联网领域的视频内容，我们从2011年到第一个VC之后开始做自主运营产品，之前帮很多知名的产品做互联网广告的拍摄，从2011年开始由代工转为自主品牌，在2011年开始做了三部作品，第一个叫《青春期》，第二部叫《青春失乐园，第三部叫《青春期3》，这三部作品是在一年内完成的，这三部作品从11年7月11号开始，现在累积点击率是19亿人次，这在互联网界破天荒了，这个数据是第三方数据，非常真实，其中《青春期》是6亿人次，《青春失乐园》12亿人次，《青春期3》是1亿人次，因为刚刚上线10天。

在三部影片上线的整个过程中，只要是我们影片出现了，整个互联网领域的所有视频平台，包括百度视频的所有热点我们全部排在第一位，我们主要针对的受众群是85后，因为我们认为未来10年中国不管是电影界还是整个文化产业的交替期，我们想抓住未来15年的受众针对他们做一些产品。

目前我们我的品牌认知度以及数据的总量来讲，在行业远远排在第一位，包括去年12月给出的权威数据，比《失恋33天》当月多出1000万。现在用户的反馈是怎样的？现在从学生到家长，从白领到老板，从中学到北大，从优酷到快播，从投影到手机，从MP4到笔记本，从付费到找种子下载，有非常庞大的人群以不同的方式在聚焦这些作品，比如图片里看到的，可能下载在自己的手机上、MP4里等各种形式，研究的年轻人对这类型的产品用户的反馈非常好。

其实我不太想在公开场合公开盈利模式，第一个商业模式是互联网的B2C，直接网络内容付费，第二是通过手机付费，这个事情是所有人认为做不到的，但是对不起，现在我们已经做到了，《青春期3》在优酷上是付费的，让大家在网络上付费看内容太难了，我们做到了，现在《青春期3》每周的收入是20万人民币的回收，很快把我们的成本覆盖掉，这块已经是纯利润。

第二是广告植入和贴片，在《青春期3》里面桃园等游戏进入了植入，不管影片拍没拍，肯定是赚钱的，我们之前跟很多大的品牌合作过，有很好的客户资源。第三是周边产品开发，其实我们有自己的淘宝店，我们也跟人民出版社合作了畅销图书，一些手机壳、U盘、公交卡贴、服装、化妆品都会涉及到。