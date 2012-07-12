【酷公司】偶像的黄昏：李宁4年下行线

按下葫芦浮起瓢，李宁公司深陷内外交困。7月9日，李宁公司确认，已于今年7月4日收到LN PLUS IBEROAMERICA S.L.（授权商）的邮件通知，由于西班牙市场环境恶化和自身经营不善，申请破产。李宁公司强调，该公司是集团在西班牙之授权商，而非李宁西班牙子公司。
4 天前，李宁（02331.HK）在港公告称，司职公司行政总裁10年之久的张志勇卸任；公司董事会执行主席李宁走到了前台，在聘用新行政总裁之前，负责对 外事务和关系；德州太平洋集团（TPG Capital）合伙人金珍君担任执行副主席，负责内部事务与运营，其带领的运营团队于两个月前进入公司。
过去两年之中，关于李宁公司的不利消息，一直绵延未断。伴随张志勇的离任，李宁公司两年前发起的品牌重塑运动，也基本宣告失败。
公司行政总裁人事变动，能否改变李宁公司命途？一位前李宁公司内部人士表示，“对于李宁公司而言，这个人卸任了，不能讲是悲剧的结束，也不能讲是一场大剧的开始，只能说是一个积极的新号。”
利空不断
更换“老牌”行政总裁、西班牙授权商破产，仅是李宁公司过去两年困境的缩影。
就 在李宁公司宣布张志勇卸任的前一个月，李宁公司公布了第四季度订货会订单完成信息，以及业绩预警。6月12日，根据李宁的公告，公司第四季度订货金额出现 高双位数跌幅。其中，鞋类产品的订货金额出现低双位数跌幅，其平均零售价及订货量分别有低单位数及低双位数跌幅。服装方面，订货金额出现逾20%的跌幅。
根据订货会结果，管理层预计2012年销售收入较2011年可能录得负增长。针对订单下滑原因，李宁公司的解释称，主要希望库存于年底恢复正常水平。李宁公司坦言，体育用品行业竞争激烈，打折促销情况增加，零售端去库存化压力仍然严重。
2011财年公司年报显示，截至2011年底的存货为11.33亿元人民币，比2010年同期总计8.05亿元库存数据，增加了四成。
2月6日，李宁公司宣布了旨在聚焦核心业务的人事和组织架构调整计划，称为提高运营效率并改善净利润率，公司将对一些非核心的业务部门，采取优化组织结构的方式，降低人员成本，把节约的资源投入到集团的核心业务。
虽 然李宁公司当时否认了大规模裁员的说法，但公司“断臂止血”的意图明显。德意志银行的研究报告估计，员工等成本开支约占李宁公司销售额的比例为10%，精 简人员等措施的实施有利于李宁公司净利润率的提高。按照李宁公司的计划，人力费用占集团销售额的比重，计划在2012年同比降低约0.5个百分点。
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