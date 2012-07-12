【酷公司】“标准”乡村基：中式快餐的样板

中式快餐的样板

中餐的美味，闻名中外；中餐的历史，源远流长。然而在快餐领域，却是西餐领先。究其原因，自然多种，但其中有一点不可忽略：那就是标准化。

重庆的乡村基，既然地处重庆，当然首先选择川菜。但重庆又有许多的外地人，便融入了其他菜系的口味，以针对不同的人群。乡村基又需要在重庆之外的地区发展，当然就以当地的口味为主。如此一来，乡村基就有了自己各地既有相同点又有不同点的标准。

我在多处的乡村基吃过多次。基本上每次都能根据自己当时的偏好而选择套餐，这就说明了乡村基的标准化与多样化的统一。

几年前与乡村基的创始人李红女士有过一次接触，是在一次研讨会上。为人非常低调，这是她留给我的印象。李红的低调，也可以从其企业发展的模式看出。在快餐业，连锁经营是一种很普遍的方式，不少企业短短几年把店面做到百家以上。但往往由于管理特别是人力资源跟不上，快速发展后快速垮台的也不少。

乡村基选择的是直营和联营之路，这是一种相对稳妥的方式，因为你只有在具备了人力资源和资金的实力之后才能扩张，就降低了发展中的风险。

直营和联营，也更容易建立自己的企业文化。因为企业文化，与企业一代又一代掌门人有关。企业发展史告诉我们，只有具有自己独特文化的企业，才真正有生命力。

能否回归A股？

对于很多国内投资者来说，并不知道乡村基是一家上市公司。

2010年9月28日，乡村基正式在纽交所挂牌交易，成为在美国纽交所上市的首家中国米饭快餐企业。但就是这样一家名声在外的公司，很多国人却并不知晓，这不能不说是一件憾事。

上市地点的选择性错误是导致这种憾事出现的重要原因之一。

虽然乡村基在美上市解决了公司的融资问题，但明显出现了投资群体与消费群体的脱节。毕竟乡村基的消费群体是在国内，该公司暂时还不具备走向世界的实力。 相反，如果是选择在国内上市，这就更容易提高其在国内的品牌效应，同时也让乡村基拥有更多的国内消费群体。