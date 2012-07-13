【酷公司】微软推出必应基金 为创业公司提供现金与建议

北京时间7月13日消息，据国外媒体报道，在经过几周的传闻之后，微软终于宣布推出最新的创业孵化器“必应基金”(Bing Fund)，为创业公司提供现金支持和建议帮助。

必应基金将通过标准的可转换债券向早期的创业公司提供5万美元到10万美元的支持，微软还将为创业公司提供4个月到8个月的建议、设计和开发帮助，折扣使用微软Azure数据市场API，而且还将为创业公司介绍潜在的合作伙伴和客户。这些创业公司还可以选择使用微软位于华盛顿州Bellevue园区的办公场所，这个地区专门命名为“必应孵化区”。

必应基金总经理拉胡尔·苏德(Rahul Sood)在接受采访时表示：“我们的目的是尽量帮助企业家将他们的早期原型发展成规模产品。”通过现金等多种方式的支持，必应基金也加入了日益庞大的创业孵化器和加速器大军，帮助企业家创业，Y Combinator、500 Startups和TechStars等创业孵化器的成功推动了这一趋势。微软拥有大量的人才与资源，因此可以便捷地加入这个趋势。

必应孵化区与微软园区其他地区分隔开来，将拥有独立的门禁卡，因此创业公司不会被相互同化。这是苏德的一个重要任务，他曾表示创业公司应当保持自己独有的文化。必应基金的主要优势之一就在于苏德将从微软抽调一些专家，为每家创业公司建立一个顾问网络，这些专家覆盖的领域包括产品和营销，也包括来自微软研究部门的科学家。

在孵化晚期，微软希望通过自己的风投合作伙伴帮助企业获得第一轮风投资金，或者由微软直接收购。苏德和他的团队有大约12人，他们正在互联网领域寻找开发原型产品、拥有小型团队、有意继续拓展的投资目标。苏德表示，他正在寻找Kinect相关的项目，而且必应基金支持的项目不一定必须与必应搜索引擎或相关技术有联系，包括语音识别、图片处理、视频、本地/地理位置/地图技术等。

苏德表示：“我们将向我们自己认为在互联网领域具有突破意义的创业公司投资。”另外，苏德还在寻找有长期潜力、有望成为微软合作伙伴或收购目标的创业公司。他说：“我们不会涉足景观美化或洗车这样的业务。”

苏德于2011年1月加盟微软，必应基金正是他提出的理念。加盟微软之前，苏德曾在惠普任职。2006年，苏德创办的高端游戏电脑生产商Voodoo被惠普收购后，他随之加盟了惠普。

在接受采访时，记者问到苏德，这么多年后在微软工作，是否感到有些奇怪。Voodoo PC曾经以设计大胆前卫而知名，其设计包括部落图腾和鲜亮的颜色，而且在被惠普收购之前，Voodoo是仅有的几家仍在北美组装电脑的PC生产商之一。在独立创业多年之后，苏德又加盟了微软这样一家巨头。

对此，苏德表示：“我已经完全成熟了，这是一家令人难以置信的公司，这里有太多聪明的人。微软对外界的理念与其内部完全不同。”他表示，热爱微软的首要原因是他们拥有一个活着的创始人和董事长，他毕其一生致力于使世界更美好。苏德说：“他的理念与精力仍会影响公司，微软非常善于让企业家找到自己在公司内部的发展方向。你只要找到自己的位置，这就是一个非常出色的工作场所。”