【酷公司】搜搜亏损近20亿：企鹅也有软肋？

创业者们试图描画它的轮廓，因为这个边界之外会是他们的天地。投资人关心这个问题，他希望他的投资有护城河以供防守。

手持大笔资金、现金仍不断在涌入的腾讯公司，有足够的时间和金钱，来参与对抗，直至竞争对手投降。这家公司曾被赋予了一个称号：“终结者”。只要他大手笔进入某个领域，别人都可能会无路可走。从即时通讯QQ开始，13年来腾讯不断在互联网领域攻城略地，几乎没有缺席过任何一场互联网盛宴的企鹅，目前已经成长为一家拥有约4000亿市值的中国互联网顶级巨头。

现在我们发现，其实这家公司同样难免遭遇挫折，它也并非总是所向披靡。这家公司已经在搜索业务上出现了巨额亏损，有说法是亏损“近20亿元”。搜索业务这个腾讯少有的挫折，为我们打开了一个视窗，以供观察腾讯的软肋所在。

在即时通讯、游戏娱乐和客户端应用软件等领域，腾讯做的无可挑剔，但是在电子商务、搜索等领域，在行业竞争中，腾讯却不得不重新整队。时至今日，腾讯搜搜在亏损近20亿之后，将搜索的权重放到了无线端。起步尚早的腾讯电商第一款产品拍拍，由于经营情况不如预期，外界传言马化腾私下一度对其处于放弃状态。

在无线搜索领域的一家创业型公司副总裁称，腾讯是一个产品体验做到极致的企业，但是一涉及到做企业、商业化的东西，他们就没有了优势，“这与一个公司的基因有关，腾讯没有一个去研究企业生态和商业模式的基因。”这与投资界人士，腾讯擅长赚小个体的钱，而不会赚企业的钱的判断不谋而合。

现阶段的不利是暂时的，还是由其基因决定的?尚不能做出定论，但是可以肯定的是，腾讯在一些领域的不足，确实让创业者看到了这个永远的胜利者也有自己的边界和相对短板，并变成为自己见缝插针的创业机会。

企鹅的短板

它对用户的研究和体验可以做到精益求精，却没有一个去研究企业生态和商业模式的基因

在中国互联网发展历史上，腾讯几乎没有错过任何一次盛宴。腾讯的生存法则是，开始时亦步亦趋，静观跟随、再模仿、再压倒式超越。只要前景一片大好，腾讯就会充当掠食者或终结者。比如当初的游戏，比如现在的微信。

说微信是踩着米聊和TalkBox的“尸体”取得成功的，一点都不假。“微信是一个很好的案例，腾讯本身是可以开发出来的，但是它没有，等TalkBox将产品建立，米聊培育出中国用户之后，且运营商又不公开反对的情况下，腾讯就开始名正言顺的开发出自己的微信产品了。”第一上海移动互联网分析员刘世洋称。

运营商感觉到了压力，“微信当然对电信的语音通话业务有不小的冲击，我们的语音收入会有降幅，对这点当然不满，但是也爱微信，因为微信语音耗费流量，也会产生不少的流量收入，但是微信却替代不了电信的语音市场，所以运营商就选择睁一只眼，闭一只眼。”不愿具名的中国电信内部人士称。

没错，在这些方面，腾讯稳重而严谨。很多时候，都因为对市场风险的回避，而选择后发制人。腾讯的防御属性，使得其创新仅仅局限于产品层面的微创新，以至于外界批评他：与苹果公司革命型创新相比，腾讯远远缺乏个性而程式化。

当然，在这个特点的另一个侧面：在这个商业气息渐浓、需要高调的互联网领域，腾讯单纯的工程师文化，让其在处理商务问题时，显得不够圆融和契合。

腾讯的这一短板，在搜搜业务中，表露无遗。

2006年，腾讯开始进入搜索领域，是时，在国内的搜索市场上，百度、谷歌、雅虎三家几乎已经占据了90%以上的市场份额。马化腾也开始觊觎这个庞大的搜索市场，之前无往而不致的马化腾对腾讯的搜索业务信心满满，表示将在搜索领域进行重点投入，并希望在1至2年内可以做到国内的前三。

在搜搜的投入上面，马化腾确实不惜血本。“基本上满足了我们搜索团队的任何要求。”腾讯的一名工程师对本报称。这位工程师参与腾讯搜索的基础构架。

在搜搜业务上，腾讯给的机器是“最好的配置”，在投入上“从不计成本”，但是唯一的要求就是，短期内让搜索占据一定的市场份额，可是，“搜索又不像是游戏，是需要长期的技术积累的。”上述这位腾讯的工程师称。

在腾讯内部，默认的职场规则是：一个项目谁做的更快，盈利幅度最大，谁就晋升的最快。“管理层基本上是一个季度就要有一个大业绩增长。半年一个成果，一年一个大成果，太急功近利了。”该名员工称，当时对搜搜提出的目标就是3年实现盈亏平衡，在这个行业，一个主要的玩家曾用了8年才盈利，这个期限本身违背了搜索技术的发展规律。

需要长期技术储备和积累的领域，在业界看来似乎也是腾讯的弱项。魔趣OS总裁王映初称：“很多核心的技术，腾讯都是较弱的。”

比如，中文版Siri语音识别技术，这方面的人才本来就是稀缺资源，并且核心的人才都不在腾讯。当语音搜索被苹果提升到战略层面之后，腾讯除了利用自己的研发团队，其次就是一边和科大讯飞谈合作，一边去科大讯飞高薪挖人。

除了技术层面的缺憾，一直专注做无线搜索的创业型公司副总裁称，腾讯搜索业务和电商业务的经验证明，它很擅长做与用户相关的业务，但企业业务是其弱项，因为腾讯不会建立商业模型，它对用户的研究和体验可以做到精益求精，却没有一个去研究企业生态和商业模式的基因，“搜搜无法去研究中小企业的需求，从而为广告主带来最大的广告效应。”

因为业务相关，上述专注做无线搜索的创业型公司副总裁时常要与腾讯员工打交道。

腾讯是典型的工程师文化，马化腾本人就以资深的产品经理自居，腾讯的风格自然与“老大”风格相吻合。在营销领域，特别是在B2B的关系型业务领域，并非马化腾所擅长。

不过，腾讯电商公关总经理宋炀并不认同腾讯不擅长做企业业务的观点。“今年一季度，我们的广告业务收入已经超过了新浪，成为行业第一。拍拍网之前也做到了全国第三，超过10%的市占率，并且我们起步还要比淘宝晚几年，腾讯的电商已经做得很了不起了。并且，每个行业的产业链长度和复杂度都是不一样的，不是说非得做到第一名，才叫成功。”宋炀称。

上述创业型公司副总裁称，腾讯之前的体系架构和分工，在资源分配方面出现了问题。腾讯的架构之前重合的项目很多，多个项目的资源调度，需要不同的部门来领衔，但是腾讯一旦涉及到需要共享资源的项目就很难去实现下去，“这个是腾讯的一个公司文化，腾讯各个业务线的负责人都比较资深，这些人都是自己管了一个大摊子，比较重视自己的业务，而不重视合作，有大企业病。”

不过目前腾讯的重组，可能有助于调和这种资源重合而不好调配的矛盾。腾讯在5月份已经宣布，将进行公司组织架构调整，把原有业务系统制变为事业群制，并成立腾讯电商控股公司专注于电商业务。马化腾在当时的内部邮件中称，调整的出发点主要是“减少不必要的重叠，在事业群内能充分发挥‘小公司’的精神，深刻理解并快速响应用户需求”。

腾讯内部员工向记者表示，腾讯在搜搜方面的亏损近20亿，对于这一数额的准确性，记者与腾讯官方考证，截至发稿都未有回应。

腾讯在搜索方面的发展不济，以及谷歌的退出，也为宜搜和搜狗腾挪出了空间。目前在PC端，搜狗从搜狐分拆出来之后，早已开始盈利，占据了搜索市场2.7%的市场份额，并不时传出即将上市的消息。在无线端，根据易观智库产业数据库发布数据，宜搜占到21%的市场份额，仅次于百度，领先搜搜无线近2个百分点。