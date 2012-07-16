【酷公司】罗永浩牛博网“复活” 成购物导航网站

7月14日，牛博网的创始人罗永浩发微博称，他突然发现牛博网的域名bullog.cn已易主，变成了“天猫网”。罗永浩称，之前没收到任何来自域名服务提供商万网的解封或续费通知，因此要“无情报复直接责任人”。bullog.cn现在的所有者“晴天”则表示，该“高权重”域名是他于6月9日花6100元竞拍来的，将用做商业淘宝广告推广。
知名博客网站牛博网在2009年1月9日被停止访问权限。万网对南都记者说，尽管牛博网的域名被封，但仍能正常收到续费通知，最后一次催缴费用的时间为2012年4月10日。不过，罗永浩对南都记者表示，域名注册邮箱中除了2009年1月9日的停止访问通知外，未再收到任何万网的邮件和催费电话。
意外获知牛博网域名“复活”
7月14日16时，知名网友、牛博网的创始人罗永浩发微博称，经网友举报，他赫然发现被封锁了三年多的牛博网bullog.cn变成了“天猫网”，而他之前没收到来自万网的任何解封通知。
牛博网是一个知名的互联网博客网站，牛博网的博主包括王小山、韩寒、柴静等众多知名人士。
罗永浩说，自从2009年1月牛博网被“永久性关闭后”，他从来没怪过封锁牛博网的域名服务商万网，但现在发现域名被易主后，如果万网不能在一周内给其一个满意答复，“我将在我的余生，用一切合法而凶残的方式，无情报复这起丧尽天良的伤口撒盐事件的直接责任人……地老天荒，海角天涯”。
这条微博已经被转发了四千多次，有网友提醒罗永浩，“老罗是你域名到期没续费，被别人买走了吧?”罗永浩则回应，“牛博网的域名是被下令封锁的，封锁操作是万网执行的，我们怎么续费?”
万网是中国最大的域名服务提供商，据其网站介绍，有近1000万个域名是在万网注册的。万网在2009年被阿里巴巴网络有限公司收购，南都记者访问牛博网之前的域名bullog.cn看到，域名确实变更为一个“淘宝购物导航”站。网站介绍中称，其是“天猫商城合作网”。
新主人花费6100元拍得域名
bullog.cn现在的所有者“晴天”专门从事域名注册和投资，他在接受南都记者采访时称，6月9日在网上花6100元竞拍买下这个域名之前，他并不知道牛博网。这个域名他将用作淘宝网店的广告推广并从中提成获益，因为牛博网权重高，外链多，应该赚钱很快，他希望“一个月上万元，赚2万-3万也正常”。
“晴天”说，他是在一个域名交易网站“爱名网”上发现bullog.cn的相关交易信息的，他发现牛博网外部链接有7.8万条，单向链接有141条，另有一些导航站的链接。尽管此前不知道牛博网，但看出“它权重很B T”(价值很高)，因此参与了竞拍，最后他出了最高价6100元，买到bullog.cn的域名。
“晴天”对南都记者表示，这个域名他并不是买来卖的，而是靠这个域名在百度排名带来的流量“挂广告赚钱”。而罗永浩在微博中说他的网站是“天猫网”也不对，那只是淘宝的一个广告推广网站，网友通过这个网站的链接去淘宝网购物，他则从交易中提成，每笔“最低1.5%”。
对于罗永浩对万网的声讨，“晴天”表示，域名到期应进行通知，万网作为中国域名领头人，如果没有通知，“真的很没有道德。”他表示，罗永浩也有责任，“他要去看是否到期，是否有其他手段续费。”“晴天”对南都记者说，“这个事情也反映中国互联网的一些事，本身.C N抢注太不公平，我都在国外预订.C O M的。”
万网称曾通知遭罗永浩否认
互联网人士许远东在微博上评论说，“按照域名的通常规则，被锁定hold的域名，也就是功能限制，是可以正常续费的。个人觉得没有其他原因的话，应该是老罗马虎了，误以为不能续费。”许的认证信息是第一商务创始人，bullog.cn现在的域名注册商“杭州大益商务网络有限公司”是第一商务集团的成员。
昨晚，万网客服人员告诉南都记者，2009年1月，万网接到政府部门通知，牛博网被要求整改。但牛博网方面一直未采取措施，因此于2009年1月9日将其封锁。封锁期间，域名注册人还可以正常收到万网发送的续费通知，除非其域名注册邮箱无法使用，“后台能够查询到的最后一次催缴费用时间为2012年4月10日”。
罗永浩在接受南都记者采访时则称，除了2009年1月9日收到域名停止访问通知外，注册邮箱中没有再收到万网的任何邮件，也未接到催缴费电话。罗永浩说，他之前没有太关注牛博网的域名，“因为知道(万网)到期会通知，也不知道被封锁的域名会被拿去卖。”罗永浩说，买这个域名时他交了5年的钱，但截至域名到期，该域名被万网封锁超过3年，“没有解封的网站我们应该续费?这3年的钱怎么算呢?”
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