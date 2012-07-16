【酷公司】Zynga欲自建社交网络：摆脱Facebook依赖症

Facebook曾是社交游戏开发商Zynga(“星佳”)大获成功的背后靠山，如今却是星佳想努力撕去的标签。

自2011年底，在纳斯达克上市融资10亿美元之后，星佳就陆续推出了一系列的转型举措。包括：加强自主发行平台的建设，将社交元素加进游戏，快速推出手机端用户的覆盖等。

6月26日，星佳又推出ZyngaWithFriends网络，希望借此来进一步加强其各个平台上游戏的“社交元素”。这些众多举措能否帮助星佳突破Facebook的限制，目前看来还是个未知数。

但是，在Facebook未能到达的中国市场，星佳已经开始独自行动。之前，在美国本土之外，星佳进入其他国家也都是跟随Facebook，借着Facebook平台，星佳往往使用较低的成本来切入新的市场。

“在中国，星佳的定位是做好游戏发行商，与各种平台合作。”在接受本报记者采访时，星佳中国区总经理田行智告诉记者，在国内，腾讯、人人、新浪微博等平台的用户都是过亿级别，是很好的栖息地。

走出Facebook

2011年12月，星佳在纳斯达克上市，融资10亿美元。在获得众多掌声与鲜花之时，从其招股说明书中，人们亦发现，星佳有90%的营收来自Facebook平台，其后“过度依赖Facebook”亦成为其发展中的软肋。

今年6月26日，星佳在美国总部宣布推出ZyngaWithFriends网络。这个网络设立了一个社交大厅，其功能和服务包括：zFriends、即时社交、聊天，以及在Zynga.com平台上的多人同时竞赛(Multiplayer)。

“Zyngawithfriend平台意欲将那些喜欢玩游戏的用户单独聚在一起。在Facebook上，游戏玩家只是众多用户中的一小部分。”星佳中国区总经理田行智告诉记者，无论用户来自Facebook还是Zynga.com，是iOS平台还是Android，ZyngaWithFriends将把这些用户聚集在一起，并通过全新的社交方式将游戏提供给网络上的所有玩家。

此前，星佳创始人、CEO马克·平克斯(MarkPincus)曾表示：“我们相信游戏可以成为用户结交新朋友，并加强彼此关系的重要方式。建立Zyngawithfriend平台的初衷是帮助用户把游戏带回到他们的生活。”

除在游戏中加入自己的社交功能，星佳还推出Zynga.com这一全球发行平台。全球其他社交游戏开发商都可以在Zynga.com上推广。智能星通副总裁谢贤林告诉记者，“游戏是无国界的，有好的游戏一定要推广到国际市场。”而倚赖一些国际化的平台来推广游戏是比较省时、省力的方式。

移动端的研发也是星佳的发力点。2012年，星佳收购了火热的游戏——“你画我猜(DrawSomething)”的开发商OMGPOP，一举将你画我猜等30多款游戏收入囊中。这带来了星佳手机游戏业务更快的增长。目前，其移动用户日活跃数量达到2200万。

这些众多举措能否帮助星佳突破Facebook的限制，还是个未知数。“Zynga会逐步减少对Facebook平台依赖，但在未来很长一段时间内，不可能摆脱。”艾瑞资深分析师周捷认为，Zynga与Facebook的关系有点捆绑式的，双方谁也离不开谁。

如何量产精品？

上市之时，Facebook平台排名前五的游戏，均被星佳一家垄断。这其中包括，CityVille、CastleVille等。这些明星游戏让星佳成为社交游戏领域一个“不败的神话”。现在，星佳亦是全球最大的社交游戏开发商，市值达到35亿美元。

缘何星佳能够持续研发出受用户追捧的游戏？在中国的社交游戏领域，大部分游戏开发团队可以快速做出一款“爆红”的游戏，但往往缺乏持续性，很难做出下一款好游戏。对此，乐元素CEO王海宁认为，星佳的成功在于快速研发，对用户娱乐需求的“精准把握”，以及体制机制上的灵活性。

“好的游戏是改出来的，而不是做出来的。”田行智告诉记者，游戏表现的是用户的娱乐性需求，邮件、微博大多是功能性应用。大部分人对功能性应用的要求是便捷、快速、质量过关等基本需求，而对娱乐性应用的要求比较高，并且口味常换。此外，功能性的替换成本比较高，替代起来比较难。而娱乐性需求的替换成本比较低，用户往往玩一半就不玩了，容易造成用户流失。