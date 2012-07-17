【酷公司】媒体评美国薪酬最高25家科技公司：思科居首

美国薪酬最高25家科技公司：思科居首

导语：美国科技博客Business Insider今天刊文，列出了美国薪酬最高的25家科技公司。Business Insider的数据来自企业和职位评估网站Glassdoor.com。

以下为详细排名：

排名 企业 平均工资 工资最高职位 工资最低职位

1 思科 122314美元 高级主管(208679美元) 客户支持工程师(69683美元)

2 雅虎 118290美元 产品管理主管(154330美元) 客户经理(64333美元)

3 Guidwire 117515美元 高级集成架构师(132250美元) 质量保障工程师(95625美元)

4 Twitter 116324美元 系统软件工程师(13000美元) 产品设计师(98222美元)

5 Zynga 111004美元 工作室总经理(158976美元) 游戏设计师(77767美元)

6 Intuit 110575美元 高级产品经理(134525美元) 循环开发助理(61161美元)

7 Adobe 109241美元 高级计算机科学家(142076美元) 财务分析师(65600美元)

8 SAP 108932美元 高级主管(165974美元) 技术咨询师(89737美元)

9 MITRE 107795美元 主任信息系统工程师(153606美元) 软件系统工程师(72288美元)

10 IBM107242美元 研究人员(153420美元) 计算机程序员(67103美元)

11 甲骨文106350美元 咨询技术人员(150973美元) 程序员分析师(62975美元)

12 谷歌 106104美元 高级软件工程师(140481美元) 客户专家(60909美元)

13 Salesforce.com 105354美元 主任技术人员(149385美元) 销售工程师(79351美元)

14 Nvidia 104858美元 高级硬件工程师(122477美元) 产品工程师(85382美元)

15 亚马逊 104854美元 软件开发经理(132442美元) 无(62397美元)

16 苹果 103965美元 产品设计工程师(117185美元) Mac专家(26561美元)

17 LinkedIn 102359美元 主任软件工程师(148125美元) 销售开发专家(53667美元)

18 Facebook 101843美元 产品经理(133571美元) 运营分析师(43518美元)

19 微软 100236美元 研究员(124126美元) 技术客户经理(80186美元)

20 Citrix 99026美元 高级软件开发工程师(110069美元) 质量保障工程师(73378美元)

21 高通 95019美元 高级硬件工程师(121543美元) 系统测试工程师(76823美元)

22 RIM 92427美元 产品经理(125667美元) 硬件设计师(68333美元)

23 英特尔 91681美元 研究科学家(113857美元) 生产技术员(56770美元)

24 Groupon 72949美元 技术人员(115140美元) 客户经理(37040美元)

25 Rackspace 72946美元 主管(117250美元) 客户经理(50047美元)