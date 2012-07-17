美达：兄弟十年分家路

上市公司美达股份在锦纶行业是绝对的龙头老大，但当决裂不可避免，选择怎样的分手方式更合乎公司利益？意气之争，一损俱损，这出分家大戏显然是个反面教材。

2012年6月6日，一纸仲裁书将梁广义变成美达股份实际控制人。旋即，6月9日，美达股份又公告称梁伟东将成为广东天健实业集团及其控股的美达股份实际控制人——三天内两易其“主”，对上市公司美达股份来说，不啻于一场闹剧。

殊不知作为这场闹剧的主角，梁广义、梁少勋、梁伟东，这三个男人围绕天健集团的矛盾、猜忌、背叛和争斗，历时已近十年。

夺位

将天健集团股东内斗摆上台面的，是四个月前美达股份董事会控制权之争。

2012年2月20日上午8时45分，美达股份公司206会议室，股东们陆续就座，等待召开临时股东大会审议董事会换届事宜。没想到半小时后，公司董秘胡振华匆匆到场，宣布股东大会因“突发状况”需要延迟。9时45分，胡振华又宣布，由于董事会未能核实天健集团的授权委托代表人张崇彬的投票代表权，股东大会就此取消。到下午4时40分左右，峰回路转，股东们接到通知，会议将在约一小时后举行。

结果是，当天美达股份原计划选出9名（6名董事、3名独立董事）新一届董事会成员，但其提交的第七届董事会候选人名单中，仅有两位获得通过，选举失败，将在2个月内择期另行召开股东大会。

消息一出，外界猜测不断。为什么一次看似简单的董事会换届变数频频、波涛暗涌？

事实上，美达股份第一大股东为持股20.23%的广东天健实业集团有限公司，而天健集团有3名自然人股东，分别是梁广义、梁少勋与梁伟东，持股比例分别为33.34%、33.33%和33.33%。与此同时，在美达股份第六届董事会中，梁伟东、梁少勋和梁广义分别担任董事长、副董事长与董事。

按照规定，美达董事会选举有三方，即大股东天健集团、美达董事会、美达公司，可以提交候选人名单，但最终的投票名单由美达董事会决定，而提名人是否当选则由投票占股比例多少决定。

也就是说，一方面，梁伟东作为美达股份董事长，控制了公司董事会，掌握了提名权。正因为此，2012年1月17日，在梁广义、梁少勋董事缺席的情况下，美达股份召开第六届董事会23次会议，表决通过了《第七届董事会候选人名单的提案》。

而另一方面，作为梁广义、梁少勋的授权委托代表人，张崇彬代表了66.67%的天健集团股份，直接决定投票结果。于是2月20日当天仅有两位获通过的董事候选人梁宗强和梁瑞伦，正好分别是梁广义和梁少勋的儿子。

显然，梁广义、梁少勋两位股东与梁伟东在美达股份董事会候选人名单上有着重大分歧。

为了调和这一分歧，据说三天之后，江门的六大家族——梁广义、梁少勋、梁伟东三大家族，以及同村生产来往频繁、关系紧密的另三大家族，终于坐到了一起。其中另一家族代表建议，“能不能团结一点，不要搞这些事情？”最终却不欢而散。不仅如此，梁伟东更提出天健集团分家方案。

“三国杀”

的确，一方控制了美达股份董事会，另一方控制了最终投票结果，双方又不可能妥协，最终只会出现僵局。僵局何解？唯有分家。理想的方式是把天健集团资产分成3份，每个股东完全占有挑选好的子公司100%股份，不再交叉持股。譬如美达股份，将由三位股东中的一位单独持有。但理想终究只是理想，关键是分家该怎么分？谁说了算？

事实上，在天健集团32年发展史上，这并不是第一次分家危机。

作为江门第一民企，天健集团的发家故事一度称得上当时广东实业家的一个典范。1980年，同村的梁松新（梁伟东之父）与梁广义、梁少勋一起筹办了这家小五金厂。三人约定各自拥有企业三分之一的股权。32年过去，天健集团实现了从单一的五金配件制作到引领家私、物流、造船、化工、高分子聚合等行业的跨越。目前集团约有总资产40亿元，员工6000余人，位列全国民企500强。

从某种程度上说，三角关系或许是最稳固的关系。然而兄弟可以一起打天下，并不一定能一起坐江山。按照梁伟东方面的说法，早在1990年末，梁松新就因企业发展思路上的分歧首次提出“分家”，但当时并未得到另两方股东同意。此次纠纷最终以梁伟东“接班”梁松新和解。

可强扭的瓜不甜。梁伟东的入场非但没有弥合三方矛盾，反而将这场“三国杀”推向高潮。

2002年，梁少勋再次提出分家。这次源起1998年梁广义从天健集团划出7000万元在香港南丫岛与人合作开发一个项目，但梁少勋与梁伟东并不赞同这一项目。当然，这一次分家又没有分成。直到2008年亚洲金融海啸爆发，这一旧事埋下的矛盾被激化，梁伟东遂与梁少勋联手罢免了梁广义天健集团董事长一职，改由梁伟东接任。

看上去梁广义时代宣告结束。不料2011年8月，因经营理念不同，梁少勋又转向与梁广义结盟，合力罢免了梁伟东的职务，重新推选梁广义担任董事长，梁伟东仅保留上市公司美达股份董事长一职，“同时要求梁伟东对于这几年公司的运作情况，资金使用做一个清楚的交代。”

三年前的一幕似乎重新上演，三方格局再度改写。然而更具戏剧性的是，短短一个月之后，2011年9月28日，天健集团31周年厂庆仪式上，梁广义、梁少勋与梁伟东三位股东因涉嫌单位行贿，突然被江门检方带走。次日，仅梁伟东一人被放回，而梁广义与梁少勋至今身陷囹圄。

三方矛盾就此白热化。