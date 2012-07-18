【酷公司】酷6转型新定位：中国的Youtube

酷6网办公室随处张贴的海报上可见一行大字：酷6网，中国的Youtube。这是酷6网对自己的最新定位。

从视频播放平台到类微博的视频网站，酷6网自2006年创办之初至今，从国内前三名的老牌视频网站退出，转身走上了UGC(即用户生产内容)的道路。

不悔转型视频UGC道路

400名员工，2.5亿月独立访问量，日上传视频超过10万个。施瑜向网易科技透露上述员工和用户数据。

施瑜表示，酷6网目前主要流量来自于用户上传视频，酷6网通过广告收入与上传视频的用户进行分成，“最高分成达到五成。”

2011年，视频网站争相进入版权剧时代，酷6网在经历高管换血和裁员风波后，公开宣布放弃购买长视频，转身变成视频UGC网站。

酷6网的转型与创始人李善友和现老板陈天桥的不同发展理念有关。酷6网自被盛大收购借壳上市后，李善友坚持斥资购买大片，而陈天桥则希望做视频平台止损。李善友于去年3月宣布离职，并于近日售净所有酷6网股票。

李善友离去和酷6网转型，酷6网因放弃长视频失去了大量用户，季度营收变化不大。而与此对比，优酷连续多个季度营收翻番。施瑜表示，转型过后酷6网亏损已同期缩小，不后悔转型走UGC道路，“我们会坚持走UGC道路，只做平台不做自制和原创。”

不会退市 盈利没有时间点

自去年宣布放弃长视频转向视频社区过后，酷6网已然退出视频网站第一阵营之争。施瑜坦言，尽管酷6网退出长视频之争，但酷6网仍然是国内三家上市的视频网站之一，并不会退市。

酷6网于近日回购李善友及其团队所持所有股票，耗资807万美元。随后，酷6网董事会通过该项协议。

施瑜表示，此次用于回购股票的现金全部来自酷6网。施瑜表示，酷6网不缺钱，李善友也想退出酷6网，至此双方达成回购协议。据悉，截止2012年3月31日，酷6传媒持有的现金和现金等价物为2179万美元。

陈天桥近日曾在内部会议上表示，酷6网肯定会成为国内首家盈利的视频网站。施瑜对此表示，陈天桥的该说法不代表酷6官方言论，盈利时间点不能预测，但估计不会遥远。

公开资料显示，酷6传媒第一季度总营收为人民币2947万元，净亏损收窄至人民币1127万元，比去年同期的净亏损1088万美元下降83.5%。

酷6网能否成为中国Youtube

酷6网想成为国内Youtube，并于今年年初与后者达成合作，在Youtube开设酷6频道。但想做Youtube的不只酷6网，优酷和土豆两家公司一直紧抓YouTube和Hulu两种模式，一面利用用户生产内容制造视频社交，一面购买影视版权剧吸引用户。

根据易观的最新数据，优酷和土豆分别占据20.9%和11.5%市场份额，搜狐视频、爱奇艺等位居其后。酷6网想成为UGC第一名，还面临优酷和土豆等强大竞争对手。

“酷6网要建立用户对网站的黏度。”施瑜在采访中多次提及用户忠诚度，他表示，酷6网未来愿景是成为基于视频等富媒体的社交网站。

除去竞争对手之外，类Youtube视频网站目前在国内并未独领风骚的一大原因，则是UGC内容并未满足广告主的投放需求，广告收入并不能覆盖其投入成本。

踪观国内拥有视频播放的社交网站平台，新浪微博和人人网均拥有庞大的活跃用户群，优酷和土豆则拥有最多的各类视频资源，酷6网寄望成为第一名的UGC视频网站，任重道远。