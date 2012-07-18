腾讯电商密会300商户 QQ网购开放平台浮出水面

刚从腾讯“独立”出来，投入10亿美元成立的腾讯电商控股公司正酝酿着新一轮的大动作。

昨日，《每日经济新闻》记者获悉，本周四(7月19日)腾讯电商将召集近300家商户在深圳召开闭门会议，而本次会议的内容是讨论本月底即将推出的QQ网购开放平台新政策。

腾讯电商一位不愿意透露姓名的内部人士表示，此次调整只是腾讯电商发力的第一步，目前腾讯电商内部正秘密开发统一的客服入口，而服务和物流也将成为腾讯电商未来布局的重点。

对于QQ网购平台的开放，资深IT评论员曹悦平认为，它一方面提高了行业的门槛，另一方面，凭借着巨大的用户和流量优势，降低了卖家的营销成本，改变了以往粗犷的价格战竞争模式，即商家的价格大战将让位于服务大战。

密会卖家 择优入场

据《每日经济新闻》记者了解，此次腾讯闭门会议的商家采用的是圈定重点商家入驻的模式，在腾讯电商的首次名单中确定了300多家。

就在此前长达半年的时间里，腾讯电商的高层频繁出现在广州、上海、北京、杭州、宁波等地，对各类目大卖家进行调研，调研的重点则集中在腾讯重金打造的B2C平台——“QQ网购”开放平台的招商政策上。

据了解，QQ网购的招商团队曾密集会见了超过几百名淘宝、京东以及QQ商城的大卖家，密度之频繁前所未见。

而在《每日经济新闻》记者获悉的腾讯电商密会的名单上看，包括韩都衣舍、歌莉娅、七格格、欧莎、斯波帝卡、Mring等线上品牌，此外阿迪达斯、耐克、李宁、Kappa、浪莎、婷美等知名传统线下品牌均在列。而这些商家过去几年在淘宝、京东等电商平台已经证明了自己的服务能力并完成了较大的销售规模，业内人士估算：2011年，上述300家商户在各大电商平台的总销售额超过了570亿元。

虽然腾讯电商希望通过撒网的方式邀请更多的大卖家入驻腾讯平台，但是，与京东、苏宁、天猫等其他平台大规模招商不同的是，腾讯对入驻的商家设定 “严格”的限制。

一位曾与腾讯电商高管密谈的卖家告诉《每日经济新闻》，此次腾讯QQ网购开放平台的入驻卖家必须获得腾讯的定向邀请，没有获邀的商户在今年内可能无法进驻该平台。

尽管此举引起了不少未被列入此次圈定名单的卖家的 “反感”和疑惑，但腾讯电商却有着自己的“解读”。

在QQ网购的高级运营总监吴海泉看来，这是腾讯电商开放平台寻找差异化竞争的思路，“QQ网购开放平台项目启动之初，为了保障平台运营的稳定性，以及与商户间的顺利磨合，首批商户将采用邀请入驻方式。在今年下半年腾讯方面将具体公布明确的招商标准及服务政策。”

据吴海泉透露，通过长达半年的调研，腾讯电商选择商家的标准首先是会优选那些能够保证商品正品品质、高性价比，同时又有较强售后服务能力、快速物流能力的合作伙伴率先入驻。“第一批平台入驻的商家在300多家左右，而后还会陆续定向邀请大卖家进入腾讯的平台，预计年底能够完成1000家大卖家的入驻。”

曹悦平认为，QQ网购开放平台明显不同于淘宝由集市不断提高门槛升级为天猫商城的做法，而是希望从平台建设初期就严把服务关和商品质量关，迅速获得消费者的认可和口碑。