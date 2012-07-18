京东商城将主动挑起“三最”价格战 急于争夺座次

天猫、苏宁易购以及亚马逊中国等电商同行在6月联合上演的对京东商城的价格围剿，可能激起更大规模的电商价格战。昨日，京东商城一改此前的被动，主动挑起战事。京东商城CEO刘强东表示，下半年，京东商城将会掀起电商史上规模最大、最惨烈、最全面的价格战。

刘强东“引领这场战争”，以及高调公布京东商城上半年业绩的双重表态，让业内人士感慨，本以为6月已经见到史上最猛价格战，但现在看来，谁也不敢预测今年电商价格战的规模将有多大。

主动挑起“三最”战役

同行的针锋相对让京东商城一反常态。6月电商“史上最猛价格战”刚刚落幕10多天，电商领域就即将上演新一轮更猛的价格战。不过这次率先发难的从苏宁易购、天猫换成了京东商城。

昨日，刘强东通过其微博高调表示，“今年三、四季度会掀起中国电商史上规模最大、最惨烈、最全面的价格战。而且，京东商城要继续引领这场价格战。从今天起，谁的价格不是最低，谁走人。同时，用户体验再上一个台阶”。

似乎是为了增强底气，刘强东还公布了京东商城上半年的业绩：“销售额同比增长超过120%；交易额同比增速161%。其中，日百类同比增长226%；图书音像同比增长超300%；服装鞋帽类交易额在6月超过5亿元。”不过，根据刘强东的表态，京东商城净利润仍然为负。

竞争对手仍在紧逼

刘强东高调公布了上半年的业绩，还特别点名提到了部分品类在店庆月的数据，似乎是为了向业界表明，6月电商同行的集中围剿并未影响京东商城的业绩增长。不过，只是销售数据的光鲜，并不能让京东商城满足。

目前，经历了最猛价格战后，京东商城的电商同行仍在步步紧逼。作为京东商城主要竞争对手的天猫商城和苏宁易购，不仅6月的销售业绩不错，其还在进一步扩大势力范围。

据一位知情人士透露，开放平台后，苏宁易购近期与多家大型垂直B2C接触，试图在经营品类上得到进一步延伸。天猫则摒弃前嫌与当当网联手，意欲在图书领域掀起新的风浪。当当网加速“走出去”战略，借强势平台加速发展。除了天猫和苏宁易购等劲敌外，腾讯刚刚控股的易讯网，也以热门商品包销模式抢占一些市场份额。

座次之争事关重大

京东商城在店庆月刚刚过去后不久就再度挑起价格战，而且，在业界看来，这场价格战将事关电商企业的生死。这让外界再次感受到价格战背后的座次之争。

其实，在业界看来，京东商城急于确立领导者的地位，与其上市大计不无关系。企业的领先地位也有助于其吸引新一轮融资。一位商业专家表示，对京东商城而言，要想获得好的估值，只有提升利润和扩大规模两条路可选。但今年上半年公司净利润为负已成事实，显然对于京东商城而言，冲规模更加现实。刘强东在“敏感”时期公布京东商城业绩，无疑是希望展示公司的增长情况，同时告诉外界“不差钱”。