【酷公司】快时尚休闲帝国优衣库：赶超ZARA H&M

便宜、时尚、适合所有人，优衣库正在赶超ZARA、H&M、GAP，成为休闲时装大王。但这个主打基本款的快时尚品牌，能在2020年实现500亿美元销售收入吗？

在过去三十多年时间里，柳井正打造了优衣库这个全球服饰连锁品牌。

文_JeffChu编译_卢晓菲

星期三下午，东京下着蒙蒙细雨，柳井正在找汉堡吃。我们在东京中城，疾步穿过灯火通明的优衣库店—这只是优衣库在全球1100间分店中的一间，在过去的三十多年时间里柳井正一手打造了这个全球服饰连锁品牌。

“一个汉堡包可以只是中间夹一块肉饼，”？就在几分钟之前，在31层办公室里柳井正这样跟我说，“又或者再加上点泡菜或者生菜！你会想放点番茄酱或 者芥末酱—抑或是别的什么调料，只要你想得出来的都可以—看你喜欢。光是面包和肉饼肯定不够，只有加了那些佐料，才是一个好吃的汉堡包。”

我不觉得我们这是要去美食广场，柳井正真正在谈论的其实是优衣库的平价运动服，目之所及都是这些衣服。

“通常，我们很容易掉进制作普通汉堡包的陷阱里。”柳井正瞄准了一件灰色的宽松运动套装，售价1490日元(约180元人民币)，如果你想找件能让 你变得毫无吸引力的衣服，这就是个很好的例子。“看这个，”他几乎有点得意，“这就是一个普通汉堡包。它里面什么都没有。这套衣服看不到任何设计感。我们 还在卖它很可能是因为它去年销路不错。”他停顿了一下，然后看着我，问：“你会穿它吗？”

“不会，”我回答，“你会么？”

“当然不会！”他说，“我的意思是我对这套衣服并不满意，它都还没做好。”

我让他向我展示一个已经被改良过的普通汉堡包。他想了一下，然后快步走向店里一个角落，远远看上去那像是潘通色卡，走进一看，发现是一排放着袜子的 小格子。“我们开始只生产几种颜色”，他说，“然后我们想到了这个疯狂的点子：为什么只生产10种而不是50种颜色呢？这些色彩缤纷的针织品至少算得上是 美国有名的FiveGuys汉堡包。”

接着柳井正想到了一个更好的例子，迅速移步到一面挂着内衣的墙边。他说：“我们以前只做纯棉的内衣，可是我们想尝试下使用合成纤维。”通过跟日本的 材料科技公司东丽株式会社合作，优衣库创造了一种有弹性的丝滑快干面料，叫做SilkyDry，从名字可以看到即使穿着者大汗淋漓，这种面料都能提供干爽 舒适的触感。(优衣库正把这个系列更名为“空气感内衣”(Airism)。“我每天都穿着这个系列的内衣，”柳井正说，“这个系列能让穿着者开心—也能让 我开心。”

在我能搞清楚这个CEO的内衣和他的快乐有什么关系之前，柳井正从架子上拿下一盒黑色的内裤。“这是我送给你的礼物，”？柳井正说，带着那种似乎手里拿着的是一只鹅肝汉堡的热情，“我希望你能穿上它！”

改良汉堡包的最佳例证也许要数优衣库自己。根据优衣库一个主管的说法，15年前优衣库在东京甚至都没有门店。今天，优衣库在12个国家开设了分店， 出售袜子、内衣、衬衫、T恤、牛仔裤、外套和裙子。尽管有那套土气的运动套装，优衣库还登上了数不清的时尚流行排行榜，因为跟包括吉尔·桑德、夏洛特·罗 森等知名设计师的合作而备受赞誉。它也许是全世界面向大众市场的零售商中，拥有最先进纺织面料的一个。而运用先进技术的成果也令人瞩目：在2012财年， 优衣库预计有大约100亿美元的收入和15亿美元的利润，让它跻身世界第四大服装零售商，仅位于ZARA，H＆M和GAP之后。

这些成绩都还不能让柳井正满足。他希望到2020年优衣库全球的收入能够达到现在的五倍。他正雄心勃勃地把优衣库的男装、女装和童装系列出口到全 球。6月，优衣库刚在菲律宾开了第一家分店。接下来它还会把分店开到印尼、越南，以及印度。“这是优衣库历史里浓墨重彩的一段。”？柳井正在谈到他在亚洲 的扩张计划以及他所瞄准的当地蓬勃发展的中产阶级时如是说。