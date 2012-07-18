PayPal收购移动支付服务商Card.io

美国电商公司eBay旗下在线支付部门PayPal周二在其官方博客上宣布，已经收购了移动支付服务商Card.io，但没有透露具体的交易条款。

Card.io由两位前AdMob员工迈克·梅特勒(Mike Mettler)和乔什·布里彻(Josh Bleecher)创建，它可以使开发者通过智能手机获取信用卡信息，进而简化用户通过移动应用完成支付的过程。该公司曾在种子轮融资中募集资金100万美元。

PayPal全球产品副总裁希尔·弗格森(Hill Ferguson)表示，该公司首次与Card.io团队建立接触，是在双方合作将Card.io技术整合到PayPal Here移动应用的时候。他说：“在合作过程中，我们对他们员工的创造力和专注度感到十分满意。”

PayPal表示，Card.io的员工将会加入位于圣何塞的PayPal全球产品团队，帮助提升消费者和商家使用PayPal数字钱包的体验。此外，Card.io技术仍将继续对开发者开放，令其可以在自己的应用开发中使用。

Card.io是Paypal为了积极推动移动支付业务而收购的多家企业之一。Card.io的技术可以使移动购物更便捷，因为它不需输入信用卡号码，用户只需将信用卡放在手机摄像头前，就可以自动读取信用卡信息，并输入相应的数据。

一家名为Jumio的移动支付服务商也拥有一款Netswipe产品，可以将手机和网络摄像头转化为信用卡信息读取工具。Facebook联合创始人爱德华多·萨维林(Eduardo Saverin)对Jumio进行了投资。