苏宁易购利润下降30% 仍称“价格优势无人能及”

从4月开始由苏宁易购挑起，京东、天猫、库巴等电商巨头全面参与的价格战已经让参与者筋疲力尽，而苏宁易购也为此付出了代价，苏宁电器的业绩预报称，今年上半年利润将同比下滑20%-30%。

苏宁电器总裁金明7月17日接受本报记者电话采访时称：“与主要竞争对手相比，苏宁易购至少可以做到账面的微利，而且增长速度要高出一倍。”

苏宁电器的业绩快报显示，苏宁易购的今年上半年的销售额是52.8亿元，不包括机票等虚拟产品。京东仅公布其上半年业绩同比增长120%，据记者了解，京东去年上半年销售额为100亿。

而苏宁易购市场管理中心常务副总监闵涓清直言：“大家只看过苏宁的利润下滑，参与价格战的其它同行的财务报表会更难看。”闵涓清表示，由于整体的规模优势，苏宁的采购成本更低，而从实体店时代苏宁就积累丰富的价格战的经验，所以要打价格战，苏宁没有对手。

而对于年初提出的200亿元销售目标，金明表示，上半年易购加上商旅等虚拟产品销售接近60亿元已经完成既定目标，而随着近千家供应商入住易购的开放平台和新的频道上线，易购全年完成200亿元目标没有任何问题。

苏宁电器这次定向增发虽缩水，但也融得47亿资金，加上原有的现金储备，其现金已近250亿元。值得注意的是，由于苏宁电器今年以来在实体店方面的策略转为以调整为主的策略，所以原募资方案用于实体店拓展的17.3亿元中可能有部分转向物流基地建设，显然苏宁电器的这次融资将改变电商行业眼前的格局，增强苏宁易购后来居上的砝码。

据记者了解，苏宁易购将有超过150亿元用于物流基地的建设，按照其规划，12个区域自动化拣选中心必须在两年内全部投入使用。此前苏宁易购在大件物流方面已经拥有12个物流基地，并完成了剩余48个物流基地的土地签约，预期2014年底前要完成60个全国或区域性物流基地的建设，而这次融资中将有近30亿元主要用于小件物流自动化拣选中心的建设。

显然苏宁易购正在加紧弥补自己的“短板”，闵涓清表示，目前易购只完成了南京自动拣选中心建设，等剩余11个自动拣选中心2014年建成后，苏宁易购的物流优势将得到全面体现，加上之前的售后服务、实体店互动等方面的优势，京东目前的送货速度优势将不复存在。

值得注意的是，苏宁易购的物流基地建设是与实体店共享的，与单纯的电商企业相比，其电商业务的物流成本将相对较低。闵涓清表示，2011年苏宁易购的物流成本占整体收入的比例只有0.6%，而京东达到6.6%。

有互联网行业分析师指出，对于苏宁易购来说其在物流领域的投资还需要100多亿元，虽然现有资金完全可以支撑，但是要想在未来融资后重新获得机构的认可，其需要在最短时间做大规模的同时实现盈利。而且苏宁此次定向增发融资与京东此前获得风投资金不同，其必须要用到物流基地建设这样的刀刃上，而不能耗费在无休止的价格战中。

库巴网副总裁彭亮则认为，“从唯品会流血上市，再到京东IPO遭遇估值危机，再到这次易购的增发缩水，从资本市场来看至少两年内难以看到电商盈利的可能。”