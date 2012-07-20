【酷公司】Square：语音支付是大势所趋

Pay With Square(腾讯科技配图)
据国外媒体报道，专栏作家大卫·波格(David Pogue)撰文介绍了Pay With Square及类似支付系统的特点。他认为语音支付是大势所趋，我们有望在可见的将来跟钱包说再见。
以下为全文摘要：
我们今天所做的很多事情都会让孙子孙女们放声大笑。比如我们曾经开车去商店租碟片看，比如美国有很多地方没有手机信号，又比如我们用绿色纸张(美钞)和塑料卡片(信用卡)来结账。
如果这些小兔崽子不相信，我们可以把历史书翻到2012年——现金和信用卡薄暮初现的时代。就是从这一年开始，你只需要向店铺收银员说出你的名字就可以结账走人了。
Square 背景介绍
但首先，我们来看看一些背景。2010年，一家名为Square的公司发明了一种信用卡读卡器，看上去就是一个小小的白色塑料方块。把它插到你的iPhone、Android手机或平板电脑的耳机插孔上，再安装一个简单美妙的应用，你就可以刷(意思是扫描，不是让你偷刷)别人的信用卡了。
突然之间，保姆、出租车司机、菜贩子、钢琴教师、私人教练、木匠、草坪修剪工……什么人都可以接受信用卡付款了。
Square 从每笔交易中抽成2.75%。不同于传统的信用卡，Square 没有月费、最低消费、安装费用等。甚至设备也不要钱：耳机插孔读卡器的是免费的。确实没有其他费用。
Square 像病毒一样蔓延开来。现在，该公司表示，有两百万美国人正在高兴地用它刷卡。
但是，只要有热门概念，就会有抄袭。但跟风者的产品和Square 大同小异：一个免费的塑料附件，可以插在手机的耳机插孔里——只是费率和目标市场不同而已。
比如Intuit公司的这种产品名为GoPayment，其手机附件的体形较大，费率结构也比较复杂。 (广告上说是为2.7%，但某些情况下你要付3.7%。)
还有一家名为mPower的公司，它服务的对象是那些希望资金直接进入自己帐户的大公司 —— 而Square 、Intuit 以及其他公司则会把资金先存入一个H-cash账户。 PayAnywhere的显着特点则是，它的费率是目前最低的：2.69%。
入这个领域的还有巨头PayPal。其费率比Square (2.7%)低一点儿，它的读卡器是三角形，不是正方形。当你刷卡的时候，PayPal读卡器比Square的更稳固一些。但它的个头也相对较大 。
总之，这种支付方式正在升温。但对于Square来说 ，这一切只是在“热身”。更具颠覆性的重头戏在后面： Pay With Square。
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