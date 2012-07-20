【酷公司】雅虎将为新CEO支付巨额报酬：底薪100万美元

雅虎为新CEO支付巨额报酬

据国外媒体报道，雅虎周四向美国证券交易委员会(SEC)提交报告称，新任首席执行官玛丽莎·梅耶尔(Marissa Mayer)签约雅虎的底薪为100万美元;一旦梅耶尔在雅虎工作满五年时间，她将获得总计1500万美元的薪金。

除去年薪之外，梅耶尔在今年还将获得价值约1200万美元的股票--包括股权奖励和股票期权--梅耶尔可以在未来三年内执行上述授予的股票期权。除此之外，雅虎还向梅耶尔给予了价值1400万美元的股票，“作为她离开前雇主蒙受的报酬损失的部分补偿。”

以下为雅虎提交给美国证券交易委员会的报告内容摘要：

底薪和奖金：梅耶尔将获得100万美元的底薪，年度奖金为薪水的2至4倍，即200万美元至400万美元。

2012年年度股权奖励：梅耶尔在2012年将获得1200万美元股权奖励。其中，价值600万的股权奖励将通过限制性股票的形式发送，这些限制性股票需在三年后兑现;以及价值600万美元的股票期权，需要在两年半后执行。获得股权奖励，梅耶尔需满足特定的绩效标准。限制性股票和股票期权的数量将以雅虎在2012年7月26日的股价为基准进行测算。雅虎将在2012年7月26日正式向梅耶尔授予限制性股票。股票期权预计将于2012年11月授予。雅虎薪酬委员会在咨询梅耶尔之后，将会制定出授予股权奖励所需的绩效标准。

补偿的受限制性股票(需要在29月后兑现)：雅虎将向梅耶尔给予了价值1400万美元的股票，作为她离开前雇主蒙受的报酬损失的部分补偿。这些补偿的受限制性股票将于2012年7月26日授予梅耶尔，计划于2014年兑换。根据计划：梅耶尔在2012年可兑换400万美元的受限制性股票;在2013年可兑换700万美元;在2014年可兑换300万美元。