周鸿祎结盟华为梦破碎 特供机或“流产”

华为与360合作出现裂痕

曾经笑脸相迎的盟友，如今可能分道扬镳。

虽然360与海尔合作的“特供机”预定情况看似不错，但它与华为之间的合作却隐现裂痕。而华为，正是其“360特供机”的首位合作伙伴。凭借这一名称独特的手机和华为的品牌声势，360在舆论上成功对如日中天的小米手机发起狙击。

这看似一场完美的联姻。360的软件服务和互联网营销功力，结合华为手机的硬件和成本优势，本应在这场日渐激烈的互联网手机大战中走得更远，但事实上，双方的合作可能已接近尾声。

知情人士向腾讯科技透露，华为终端公司将在8月中旬正式对外发布“闪耀”手机，该机是华为最初计划与360合作推出的特供机。但此次闪耀的发布，很可能是作为华为自身战略产品的发布，并不涉及360相关软件应用内置，并非此前所说的360“特供机”。

华为终端公司的一项内部职权调整进一步说明了问题。“闪耀”原本由华为终端电商部门负责规划和营销，但在上月中旬已全盘交给华为终端中国区负责。

从高调宣布合作，到如今渐失音讯，甚至可能合作流产，短短的几个月之间，到底发生了什么？这一切，要先从华为终端公司的“受伤”说起。

华为手机触“网”受伤寻找互联网伙伴

2011年，华为手机终端发货量从2010年的1.2亿部增加到1.5亿部，其中智能手机增长5倍，终端销售收入达68亿美元，大部分往往是运营商定制产品，占到90%以上。尽管有了规模，但华为手机的品牌依旧让人陌生。快速提升自身品牌成为华为当时之急。

华为终端董事长余承东曾表示，过去华为终端的销售渠道是运营商定制，未来还将加大与分销商合作，大力推广华为品牌的手机，力求成为终端领域的卓越品牌。

随后，业界陆续看到了华为针对消费者市场推出的手机产品。Honor荣耀、Vision远见、Spark火花，一连串的绚丽名字让用户对华为手机初有认知；而巨资赞助意大利超级杯，则是向向消费者证明其品牌转型的决心。

但是，不同以往定制的手机产品，机型满足运营商基本需求即可，且不用担心销售。而要提升自身品牌，在面临同行众多竞争对手的同时，对产品要求就要更苛刻，生产周期也会有所延长，这很容易导致性能出众的产品错失最佳上市时机。

Honor荣耀便被认为是如此的牺牲品。当时，小米手机的高配低价加上雷军的饥渴营销充斥着手机市场，Honor荣耀当时是业界一直被看好可以抗衡小米的最大利器，可漫长的上市周期最终让其败阵下来。截至今年5月Honor荣耀销量200万台，而小米宣称已突破300万台。

痛定思痛之后，华为内部总结出了问题所在：一是提升产品品质同时，加速上市周期；二是扩大社会渠道销售，学习互联网营销模式。

“第一个问题对于华为而言解决起来还很容易，只是时间问题，毕竟我们有很强的技术研发和生产经验。第二个问题则成为关键困难，照猫画虎不能解决根本问题，何况华为人骨子里是低调行事，没有互联网营销的思维和经验。”一位华为内部人士回想此事时如此表示。

但华为终端公司决意拥抱互联网，甚至不惜重组管理架构。今年年初，华为终端高层人事“地震”事件证明了这一点,不赞成走互联网营销之路的保守派相继离任。而余承东的想法很简单，换人是为了做事，希望有多年合作经验的下属可以一丝不苟地执行他的理念，以确保执行力。

360与华为的相互“取暖”

人事“地震”事件后，华为终端在产品品质和推出周期上有了明显改善。以AscendP1为例，今年2月巴展亮相，4月国内上市，首发当日就售罄，国内1000家高端零售店面出现火暴销售的局面。

此外，上月TD版P1上市，本月旗舰机型AscendD1上市。四核AscendDquad以及4G版本的P1也锁定在年底前上市。

当初的产品问题如今得以改进，也获得了一定用户和市场口碑。据最新的6月国产手机品牌排名显示，华为以15.6%的关注比列位居第二。

不过，在另一份报告列出的全球手机品牌市场份额排名中，华为被排除在前五名之外。整体品牌效应的缓慢前行，依旧让余承东很头疼。在自身尝试、模仿互联网营销的未有成果后，结伴合作或许是个捷径，这时360的周鸿祎不失时机地登场了。

当时360正苦思在移动互联网领域的突破之道。原因很简单，360在PC端以安全之名推广和扼杀竞争对手的优势，在智能手机时代效用大减。

目前流行的两大智能手机操作系统中，苹果iOS拥有非常严格的管制，安全性非常高，360的安全产品根本难以发挥作用；而安卓系统虽然混乱不堪，但安全软件也仅限于监控流量拦截骚扰电话，并无特别功效。

但移动互联网大潮的到来并不因360而停住脚步。在腾讯百度阿里都密集布局移动互联网之际，周鸿祎不能不急。道理也很简单，如果失去移动互联网这一巨大的潜在市场，则意味着失去了企业的未来。

不仅如此，360还需要为其合作伙伴描画一个富有想象力的未来。去年5月，周鸿祎在360开放平台大会上，为团购、电子商务和游戏企业带来了新的入口和合作方式。但时隔一年，360不能重复去年的故事，而是必须拿出新的想法来吸引合作伙伴。否则，他们在利益驱动下，很可能转投其他阵营。

更让360难以接受的是，周鸿祎的老部下傅盛和老对手雷军正在移动互联网领域玩得风生水起。傅盛是以360之道还施360之身，用金山猎豹安全软件和猎豹浏览器，进攻360安全卫士和360安全浏览器；雷军则用短短两年时间塑造了小米手机的营销神话，在移动互联网领域布下“软硬结合”的战略要塞。