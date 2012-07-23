【酷公司】耶客网：移动电商“卖水者”

智能移动终端让消费者随时随地在线，APP平台逐渐弥合了消费者和企业之间的信息不对称。这对企业最大的挑战就在于：如何通过智能移动终端、社交网络平台和APP平台有效地和消费者互动，从而帮助实现企业效益最大化。而耶客网(上海耶客网络科技有限公司)正在沿这个思路进行着探索。

实际上，耶客网并不是一家纯外包企业，准确来讲，它是一家通过APP开发衍生到服务，并转型为移动电子商务服务提供商的企业，其核心任务是通过APP的开发运营推广，用移动互联网把买家和卖家联系起来。

正是由于这样的定位，耶客网目前已吸引两轮融资，金额总计达683万美元。

定位于移动电商服务商

有人认为，APP外包服务商鱼龙混杂，价格竞争激烈，市场前景黯淡。但耶客网CEO张志坚对此却不以为然，他的理由是：APP外包的市场潜力才刚刚显现。在未来，越来越多的传统行业企业会看到APP的巨大价值。

对于外包服务商来说，把它做成了产品交付，那是外包；而如果把它做成运营服务，这就是解决方案提供商。

耶客网最初是从为美特斯邦威MECITY制作一款品牌宣传推广应用开始的。从单一应用到多模块应用，从单一服务体系到多元服务体系不断演进。

耶客网的发展轨迹，实际上也为移动互联网时代的外包服务商提供了一个转型样本。

耶客网已经是张志坚的第三次创业，公司核心团队有8年的无线增值业务及移动互联网从业经历。运营管理上的经验，让这支队伍从移动电商的小切口进入，从多个客户定制的个性化产品和服务上总结出移动互联网战略咨询、产品设计、研发、运营和推广的一站式服务中的关键点。据张志坚介绍，耶客网2012年1~6月的销售业绩同比实现了600%的增长。

高速的增长得益于耶客网的四个服务模块：移动电子商务、移动客户关系管理、无边界零售、移动营销策略。具体来讲，移动电子商务帮助客户实现销售，移动客户关系管理通过定向推送信息等工具化模块与客户实现互动，无边界零售则通过位置服务等模块将线下线上打通，实现网上与门店相互促进，而移动营销则是为客户进行品牌推广。

实际上，这四个维度的服务将整个移动电商的服务范围都覆盖了，由此，耶客网也将自己嵌入到了移动电子商务中。

利益分成突破外包付费模式

张志坚认为，人们花在手机上的时间会越来越多。移动互联网是一个很好的客户关系管理的工具，比如在离用户最近的一家耐克专卖店里，部分鞋在做促销。专卖店如果定向推送一些这样的促销消息给装了耐克客户端的用户，用户收到信息后就可以去店面得到一些签到优惠。

“实际上，我们已经帮助耐克做了很多的推送，促进线下的销售和到店。”张志坚拿出一款刚刚为耐克某款新鞋制作的促销APP，打开滑动鞋码数，购买量、2秒钟不到就出现了下单的页面，其便捷程度远远高于线下消费。

在张志坚看来，移动电子商务的客户主要是线下企业。比如李宁有7000家的门店，达夫妮6000家门店，这种企业完全可以利用手机的随身性来与客户进行互动，做信息推送。

在埋头做线下客户的同时，耶客网也偶然与凡客达成了合作。在这次合作中，耶客网创新了收费方式。凡客的客户端由双方联合开发、运营、推广，双方则按销售分成，每成一份订单，耶客网可以获得几个点的收益。张志坚说，这一利益分成模式打破了拘泥于按项目付费的简单外包模式。“本来我们只懂移动互联网，不懂电子商务，但凡客是一个很好的老师，教会了我们电子商务应该怎么玩。”

就在服务凡客诚品的同时，张志坚又想到：如果连凡客都不会玩移动互联网，那么，是不是其他的公司都不会玩呢。于是，他的团队就到处跑，问了一圈公司原来的线上B2C客户，结果不出预料。在发现了这一现象后，耶客网马上开始与这些线上B2C客户合作，做他们移动互联网的研发、运营的业务。

张志坚对移动电子商务的前景十分乐观。“从交易额上来说，电子商务占整个中国零售交易的5%~10%，移动电子商务占整个电子商务的10%，凡客做到了10%，很多公司可能是3%~5%。在美国，我们看到有很多已经占到20%~30%。因此，我们相信在未来的10年左右，移动电子商务会占30%，甚至更多。”在张志坚看来，移动电子商务能够促进线下门店的销售，能够通过移动互联网改变大家的一些购买行为和消费习惯，而这正是耶客网等移动应用服务商的商业机会。