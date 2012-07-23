天猫新动向：欲引入更多美国品牌

北京时间7月23日早间消息，阿里巴巴集团旗下的天猫商城正计划引入更多海外零售商。目前中国用户对美国品牌商品的需求正快速增长。
天猫商城国际业务发展主管婕内特·王(JanetWang)表示，在本月于芝加哥、底特律、亚特兰大和西雅图举办的研讨会上，该公司会见了美国商界人士。这是天猫商城首次美国之旅的一部分，该公司希望通过互联网向中国消费者销售更多美国品牌商品。
天猫商城正考虑引入更多的国际品牌。该公司此前已经与LeviStrauss、Gap和阿迪达斯签约，开设在线零售店。天猫商城目前正面临京东商城等竞争对手的挑战，并不断扩大所销售国外品牌商品的范围。
婕内特·王在一封电子邮件中表示：“对海外品牌的需求正不断提升。我们的目标是继续满足这些消费者需求，尽可能多地向消费者提供最知名的品牌和商品。”
天猫商城并不自行销售商品。根据易观国际的数据，第一季度该公司在中国B2C市场的份额为37%，高于京东商城的17%。婕内特·王表示：“随着中国消费者群体的日趋复杂，他们也更乐于购买国外品牌。”
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