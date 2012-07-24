【酷公司】SnagFilms：独立电影界的百万宝贝

SnagFilms为独立电影摇旗呐喊，也为自身赢得一笔700万美元的新融资。

文|Gwen Mogan

尽管拥有美国在线名誉副主席泰德·莱昂西斯(Ted Leonsis)以及媒介总监里克·艾伦(Rick Allen)这些大名鼎鼎的高水准制作人保驾护航，《流浪汉世界杯》(Kicking It)这部社会科学类纪录片在争取发行资金时，遭遇反对之声的几率依然很高。这部纪录片投拍的初衷是想运用足球的力量帮助那些无家可归的人——显然，这不是一个热门题材。

该纪录片的最终命运是只能在2008年圣丹斯电影节上进行首映，但这次令人焦虑不安的经历却为莱昂西斯带来了宝贵的财富：他想到了一个主意，那就是运用科技的力量为独立电影赢得更多的观众群。

也就是在这一年，莱昂西斯和艾伦在弗吉尼亚州阿灵顿创立了SnagFilms公司，旨在为独立电影打通发行渠道。在独立制作人群体越来越壮大之时，SnagFilms希望能够通过拓展更多媒介渠道的方式，为他们赢得电影上映的机会。据艾伦透露，公司会与独立电影制片人针对性地签署一些发行协议。主推独立电影《踏浪者》(Splinters)，是SnagFilms第一部在院线公映的电影。成立伊始，该公司便收购了独立电影网站Indiewire，后者被艾伦誉为“每日实时更新的独立电影风向标”。据他介绍，收购完成之后，Indiewire的流量增加了二十倍。

如何盈利?

在独立电影领域，SnagFilms如今已成为了一个题材包罗万象的影像图书馆，获得了超过3000部独立电影的发行权。其盈利模式主要有两个：其一是在网络及平板电脑、联网电视、智能手机、机顶盒、游戏操作平台等渠道中，播放电影时所搭载的广告收入;另一个则是发行费用，比如，在有线电视、卫星及智能手机终端上的付费点播、租赁和下载等。iTunes和亚马逊，以及付费影视渠道Hulu Plus、电影租赁平台Netflix都是他们新的营收来源。

未来有何打算?

今年1月，SnagFilms传出好消息：他们获得了一笔总额为700万美元的投资。而2010年末，SnagFilms刚刚完成了一笔1000万美元的融资。当时，美国在线联合创始人史蒂夫·凯斯(Steve Case)及其身为慈善家的夫人吉恩·凯斯(Jean Case)，以及康卡斯特风险投资公司(Comcast Ventures)等三家投资机构共同对其进行了投资。今年的这轮融资又吸引了两位新的重量级人物加盟：雅虎前CEO托里·塞梅尔(Terry Semel)，以及热衷于在科技领域投资的风投机构General Catalyst Partners的联合创始人大卫·菲阿尔科夫(David Fialkow)。

“在网络上，Snag拥有很多最高水准的内容。”康卡斯特风险投资公司的总经理大卫·霍洛维茨(David Horowitz)对其予以了高度评价，“很多独立电影人在开拓发行渠道，或者与类似康卡斯特电视网这样的机构洽谈合作等方面缺少经验。设立一个能够代表独立电影人的中介机构，承担电影发行以及商业化运作等方面的工作，是一个令人兴奋的好点子。”

2011年，SnagFilms在技术创新上不遗余力，在网络平台、新应用平台构建等方面取得了极大的进展。因此，这笔新投资的重心将是获得更多更好的内容，同时进行广泛推广，以提升旗下电影的下载率及观看率。艾伦还表示，公司将会持续进行技术研发，并打通更多的发行渠道，以便独立电影能够在更多屏幕上放映，大荧幕到手机屏幕都是他们发力的方向。译|文岳