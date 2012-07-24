【酷公司】动漫形象阿狸：草根动漫靠互联网成长

它害怕孤独寂寞，它舍不得离开妈妈，它暗恋的女生是桃子，它最喜欢的朋友叫大熊，它坚信有开出鸡肉卷的花……它叫阿狸，一个最初被创作者用来追女孩的卡通角色，因为鲜活的个性和生动的故事，在互联网上大受欢迎。不仅被制成绘本发行，还有动画片、周边衍生产品、授权等多营收的渠道。
近日，阿狸的母公司北京梦之城文化有限公司获得纪源资本千万元投资。这家2009年几十万成立的小公司，如今的营收也超过千万元。
创业ID
创业者：徐瀚于仁国
创业地点：北京
创业时间：2009年
商业模式：以互联网的手法运作动画形象阿狸，围绕阿狸衍生绘本、周边产品、授权等盈利途径。
讲故事，互联网低成本起家
阿狸有两个“父亲”，一个是称为阿狸之“父”的徐瀚，是阿狸形象的创作者，还有一个是“教父”于仁国。二人是梦之城的创始搭档，前者负责创作，后者是CEO负责运营。
说来很有趣。阿狸这个形象是徐瀚在高中课堂上画的，最初他准备模仿机器猫画一个猫型的卡通人物，可是越画越像一只可爱的小狐狸。2005年，他为了讨喜欢卡通人物的女友欢心，把阿狸的形象完善了一番，成了现在的模样。
与传统目标定位为小朋友的动漫角色不同，阿狸的目标客户是从15到30岁以上的人士，以女性白领为主，地域涵盖一线到三线城市。因此，如何吸引成年人的目光并迎合其口味，对阿狸来说是一大考验。
在于仁国看来，会讲故事是阿狸成功的重要因素。“通俗来说，阿狸的绘本是成年人的‘心灵鸡汤’。”他说，阿狸的绘本主要是传播普世价值观，但它并不是一个完美的角色，有粉丝会把它当做自己，因为阿狸和他们的心路历程很相似。
从2009年开始，梦之城陆续推出阿狸绘本《阿狸·梦之城堡》、《阿狸·永远站》，就占领绘本市场，跃居当当网、卓越网动漫绘本销量冠军，总发行量高达100万册。
除了讲好故事，阿狸也懂得用互联网的手法粘住用户。
“我们的用户群基本是互联网一族，我们就把互联网作为了重要阵地。”于仁国此前曾当过投资人，曾看过很多动漫公司的案例。他发现，这些公司之所以做不大，主要存在着产业链不健全、盗版、没有供应商等多种问题，所以很难得到合理的回报。因此，在运营阿狸时，他和团队也清楚地看到了现实环境，“拍片子成本太高，要借助互联网的渠道，成本比较低，而且传播效率高。”
经过梦之城团队的努力，以阿狸为原型的QQ表情、漫画、绘本等很快在QQ、门户网站以及微博上火起来，聚集了大批人气，仅是阿狸的表情就有几千万的使用量。现在，它的微博关注粉丝超200万，是人人网上拥有最多粉丝的原创动漫形象，居百度贴吧国内原创动漫形象首位。
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