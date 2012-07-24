【专稿】车联网：下一笔大生意

将互联网、移动、云服务与汽车结合起来，就能够带给人们前所未有的便利，从而创造一个全新的大市场。

【中国企业家网】前一段时间，在OPPO手机的广告中，身为“特工”的莱昂纳多·迪卡普奥一边开车，一边在Find智能手机的指引下，顺利地找到了与自己接头的美女特工。不过，如果他把那款手机换成X-Finder，再加上车联网，他能做的就不只是找人那么简单了。

截止到今年6月底，中国机动车总保有量已经达到2.33亿辆，成为仅次于美国的全球第二大汽车保有国。不过，对于这些车辆的驾驶者和使用者来说，仍然存在着非常多的不便。例如，“打车难、保养难、管车难”这“三难”就一直困扰着人们。

好在迅猛发展的车联网正在努力解决这些难题。如今，在南京的街头，很多出租车司机和打车乘客都用上了一款叫做“车小二”的APP系统。乘客只需要拿出手机，就能够看到周边所有空载出租车的信息，选定一辆最近的出租车，一点拨号键就能够直接与司机通话。只需要几分钟，乘客就能够舒舒服服地坐上出租车。在这个过程中，乘客甚至无需告诉司机具体位置，系统能够自动定位；乘客还能够看到出租车的行走路线，提前做好准备。

开车的用户也正在享受车联网带来的便利。通过“车行者”，用手机就可以实时了解爱车的油、水、电、里程、车辆健康状况等参数，从而保证安全行驶和按时保养。他们还可以在地图上锁定爱车的位置，第一时间看到爱车的运动轨迹，从而在丢车后的第一时间将其找回。对于拥有几十、上百甚至上千台车的企业，他们则可以使用“车掌柜”车联网系统。还是通过手机，整个车队的运行轨迹一览无余，通过规划能够有效地降低车队的总体运营成本。

互联网正在给我们带来前所未有的方便，我们足不出户就能够阅读新闻、欣赏大片、购买商品、与人交流……不过，还有很多事情还需要走出家门才能办到。这个时候，我们就离不开车辆，而将互联网与汽车结合起来，通过移动云提供服务，也就是所谓的“车联网”。

2010年7月，前华为首席科学家刘南杰看到了车联网的巨大商机，在南京创办了江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司。经过长达两年的紧张研发，迪纳的车联网系统正式面世。

每辆汽车均配备了一部GID（全球智能识别）终端，与汽车的ECU（电子控制单元）和CAN（控制器局域网络）总线连接起来，既相当于配备了能够随时记录车辆动态信息的“黑匣子”，还为每辆汽车建了独一无二的“基因身份证”。GID同时具备V2V（车对车）、GPS（全球定位系统）、北斗、3G等通信功能，车辆之间既能够自行组网，也能够连接互联网，信息得到了共享，同时各种服务都能够通过各种智能终端实现。当“车”与“云”完美地结合起来之后，它就同时拥有了“千里眼”和“顺风耳”，用户仅凭一部智能手机，就能够对千里之外的车辆控制自如。

车联网也给基于车辆的应用打开了巨大的想象空间。在这个网络平台上，将会衍生出无数的细分应用。例如，保险公司通过车联网，一方面能够了解出险车辆出事之前的运行状态以判定责任，为理赔提供依据；另一方面还能对自己的理赔车辆进行有效管理，降低运营成本。

对于个人来说，车联网也提供了更加方便和快捷的生活方式。以后，你再也不需要时时刻刻关注车辆的健康状况了，车联网能够在出现状况（如没有汽油）的情况下及时给你发送提醒。再比如，如果你想约朋友到郊外的水库钓鱼，你不再需要向他描述你的具体位置，而只需将车的位置发给他，他就能够自动规划路线找到你。

正如互联网改造了传统行业一样，车联网同样能够带动传统行业的升级。江苏省汽车协会会长吴百灵注意到，处在东部发达地区的江苏省既是消费大省，也是制造大省。而在过去，物流消耗了过多的成本——江苏省的物流成本占到了GDP的18%左右，这已经远远高于发达国家的成本水平。如果车联网能够在江苏推广开来，就能够大大地降低物流成本，从而推动江苏经济的更好发展。

在互联网之后，下一个大的机会出现了，汽车厂商、电信运营商、软件厂商还是互联网厂商，谁能够抓住这个市场机遇？让我们拭目以待吧。