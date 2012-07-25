当当电纸书被指生不逢时：变卖为送可能更靠谱

早在两年前汉王科技凭借电子阅读器(电纸书)登陆深交所时，当当网CEO李国庆曾明确表示，“不会触碰该领域”。但近年来该终端销量持续走跌，其却要推出电子阅读器。对此业界专家建议：“在用户还为适应为数字内容买单的目前，当当网欲借普及电子阅读器来拉动整个市场有些不现实，还不如变卖为送更靠谱。”

行业已陷负增长

电子阅读器季增长20.1%的时代已不在。据易观国际近期发布的《2012年第1季度中国电子阅读器市场季度监测》报告显示，截至今年一季度电子阅读器市场销量同比下降7.5%，仅为28.16万台。数据指出，自2010年Q4，该终端销量环比增长20.1%达到峰值31.78万台之后，其增长速度即保持在平均-2.34%，去年Q3该数字甚至一度在-5.1%。

对此趋势，易观国际分析师李艳艳坦言，未来依然不容乐观。此外，从各家的市场份额来看，报告显示，电子阅读器领域排名前十位的市场规模占比达83.06%，按此数字计算，前十名的销量日均仅为2598台。

值得注意的是，作为该领域排名老大的汉王科技虽然占据着51.49%的份额，但其财报数据却令业界担忧。记者了解到，对比上市后首份财报和今年Q1财报数据可以看出，受益于当年电子阅读器市场的火爆，2010年Q1汉王科技总营收同比增长351.95%，达3.17亿元，净利润0.42亿元；而今年Q1财报显示，总营收同比下滑35.7%，仅为1.01亿元，净利润亏损1955.29万元。

再买个终端没有必要

事实上，除了电子阅读器市场低迷之外，各类移动终端也正在蚕食该市场。据艾瑞咨询发布的《2012Q1中国智能手机市场季度监测报告》显示，2012年Q1中国智能手机市场销量同比增长103.7%，达2895万部，是同期电子阅读器销量的103倍。

此外，平板电脑等终端产品对电子阅读器市场的冲击也不小，易观国际报告指出，去年Q4平板电脑销量为236.44万台，而以上两类终端均具备阅读电子书的功能，“如果说看书的话，我会直接用手机看，Pad也行，但可能不会为了看书再买一个终端”，电子书用户闫先生向记者表示。

对此奇虎360董事长周鸿祎表示认同，他坦言，“我对数字阅读并不悲观，考虑到中国的国情，我觉得中国没有类似于专门的电子阅读器的空间，你不可能出门带一个笔记本再带一个手机，或再带一个电子阅读器。其实，如果很多人用4.5或者5英寸屏幕的手机，基本上网页阅读的体验就很好了”。

此外，闫先生还补充道：“我更看重的是自己喜欢的书有没有电子版的可以下，而不是用什么终端来阅读。”

买内容送终端更靠谱

“现在数字阅读市场呈现的僵局，跟电子阅读器市场的萧条关系不大，主要是因为用户还未完全接受电子书这一新形态”，易观国际分析师孙培麟这样认为，“而当当此番推出电子阅读器，其实是想借终端来反向刺激用户购买电子图书。”

他进一步说，“如果说当当采用终端和内容资源捆绑销售的方式，比如说买电子书送终端，我认为这将多少对其有些帮助”。另有业内人士称，从整个市场来看，当当网内容+终端的模式更接近Amazon，就内容资源丰富程度看，盛大的储备不比当当的量级小，据当当网数据显示，目前其电子书数量在10万左右，而据作为数字出版企业的盛大文学方面透露，截至今年Q1其已拥有600万部作品。

有趣的是，与当当网一样同为电子阅读器厂商的盛大现阶段已将热情从电子书领域转移，据盛大内部人士透露，“目前我们的主要精力是手机，手机和电子阅读器可以同时作为阅读电子书的终端”。