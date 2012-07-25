【酷公司】亚马逊移动野心膨胀：拓展移动平台和设备

北京时间7月25日消息，据国外媒体报道，亚马逊即将于下周发布今年第二季度财报，在此之前，一些分析师、开发者和零售合作伙伴均透露称，亚马逊正计划拓展其移动平台并夸大除电子阅读器和KindleFire平板电脑之外的其它设备的供应量。

据美国零售商史泰博公司（Staples）的总裁戴蒙斯·帕勒洛斯（DemosParneros）透露称，亚马逊将推出两款不同类型的平板电脑，或者是5至6种SKU（库存量单位）的平板电脑。帕勒洛斯声称，这些平板电脑尽寸不同，但将包括一款10英寸显示屏的平板电脑。对此消息，亚马逊公司的发言人目前仍拒绝置评。

亚马逊将打造自己的平板电脑产品，以此帮助该公司销售更多的数码商品，例如MP3、电影、电视剧、应用和游戏等。现实版的这些产品，例如CD和DVD等都是亚马逊的重大业务的商品，但这些产品的销量却在下降。

在提供电子内容的软件平台上置入自己的移动设备，以此吸引大量用户前来购买，此举也将有助于亚马逊成为一家重要的移动平台公司，并将给苹果、谷歌、微软和Facebook等带来巨大威胁。

据为KindleFire开发移动游戏内容的Glu移动公司的首席执行官尼科洛·德·马西（NiccolodeMasi）称：“苹果早早地进入了移动平台领域，而亚马逊则是目前最晚进入这一领域的公司。不过，KindleFire为亚马逊带来了很好的开端，我们将支持所有即将到来的新设备，这些公司都在努力根据自己的基础来打造相应的设备。”

数据等同于智能手机？

去年9月，亚马逊推出一款7英寸显示屏的KindleFire平板电脑，为此该公司也几乎针对这些平板电脑买主的消费习惯而提供了近一年的数据服务。分析师及其他的相关业界人士认为，如果这些消费者通过此设备购买电子商品的数量增加的话，那么这一结果将可以鼓励亚马逊推出其它的设备，例如更大更加昂贵的平板电脑，甚至是智能手机。

据艺电旗下PopCap公司的高管吉奥达诺·康特斯塔比勒（GiordanoContestabile）称：“亚马逊将继续研究提供移动设备和平板电脑设备的方法，我们也将拭目以待。”

花旗分析师马克·迈哈尼（MarkMahaney）称，亚马逊于2007年推出Kindle电子阅读器之后，购买亚马逊电子数量的交易量也大幅增长。迈哈尼称：“如果一台设备能够继续处理其旧有版本的内容，那么就可以想像，新的智能手机也将会给业界带来很大益处。”据消息人士称，亚马逊或将在2012年第四季度推出智能手机。

亚马逊将于7月26日发布第二季度财报。在今年4月的第一季度财报电话会议上，Evercore机构的分析师肯·塞纳（KenSena）曾提出问题——KindleFire将为亚马逊公司提供什么样的发展动力以及亚马逊公司在Kindle智能手机方面有何考虑？亚马逊首席财务官汤姆·斯库塔克（TomSzkutak）当时并没有回答智能手机计划相关的问题，但他只是称，Fire刺激了大量消费者购买了亚马逊大量的电子内容。该首席账务官还称：“我们对当前的一切进展感到满意。”

据市场研究机构NDP集团的数据显示，自从亚马逊于去年9月推出Fire平板电脑以来，亚马逊在视频市场的份额已经从10%增加到13%。在音乐下载方面，亚马逊的市场份额也增长了一个百分点，达到14.4%。对此，NPD的资深娱乐业务分析师卢斯·克鲁普尼克（RussCrupnick）称：“尽管这些份额没有呈几何积数上升，但在KindleFire推出之后，却拉动了亚马逊业务的大幅稳定增长。”

“LAB126”的发展

亚马逊在硅谷的Lab126研究与设计中心近期公布的岗位信息表明，该公司正在研究新移动设备，而且这些设备将在无线运营商的网络中的运行。Lab126中心由前苹果和奔迈（Palm）的硬件开发者格莱格·扎尔（GreggZehr）负责，此研究中心与苹果总部较近。

从LinkedIn网站的信息来看，去年9月，Lab126中心共有500多名员工，当时也正是亚马逊推出新的KindleFire平板电脑之际，但到今年7月中旬，该中心的员工数量已经增加到865人，其中包括792名在旧金山湾区工作的员工。目前亚马逊方面仍拒绝对Lab126中心置评。

Ammunition创始人罗伯特·布鲁勒（RobertBrunner）称：“亚马逊的Lab126研发中心已经得到了长足的发展，目前已经拥有了大量的员工——大大超过处理一些电子阅读器和KindleFire平板电脑等业务所需的实际员工数量。这些员工汇聚到Lab126中心，肯定是为了研发其它设备。据我对杰夫·贝佐斯（JeffBezos）和亚马逊的了解，他们极有可能在研发智能手机。”

最近几个月，Lab126中心发布了一些岗位信息，力图招聘在手机产品方面拥有丰富经验的硬件和软件设计师，当然是在普通功能手机和智能手机方面都具备丰富经验的设计师。其中一则有关招聘硬件认证工程师的信息要求应聘者必须让Lab126的产品符合运营商的规定。另一则招聘客户现场质量工程师的信息则称，应聘者将需要与运营商协调以解决相关的问题。对此，布鲁勒称：“很明显，此举表明亚马逊将推出一款需在运营商网络中运行的设备，他们要么是计划打造相关的平板电脑，要么是打造相关的智能手机。”

需观察整个行业

苹果和诺基亚的硬件开发者艾德·利尔杰格仁（EdLiljegren）于2011年5月加入了Lab126研究中心，并于今年4月成为该研究中心的新兴技术部门的经理。艾德将其新职位描述为“未来概念研发。观察整个行业以便弄清我们接来的行动目标”。

除此之外，亚马逊还在最近几个月中，从微软挖来了两名WindowsPhone项目的经理，他们分别是罗伯特·威廉姆斯（RobertWilliams）和布拉顿·瓦特逊（BrandonWatson），如今罗伯特已经担任亚马逊应用商店的新经理，而布拉顿也已经担任Kindle交叉平台的产品运营经理。

今年6月初，布拉顿曾发表博客文章，描述了他在亚马逊最初几个月的工作情况。布拉顿在博客中称：“我很幸运，我将从事我真正喜欢的产品，而且在加盟亚马逊之前我就很喜欢这些产品。但是，我不能透露我当前所从事工作的具体详情。我只能说，我们团队的目标非常巨大，非常巨大。”

布拉顿还讲述了亚马逊高级副总裁在招聘过程中对他说的一些话。布拉顿透露称：“他说，‘Kindle’的目标就是让整个系统都能允许用户购买此前发行的所有书籍，并在一分钟之内将此书籍发送到全球任何地方，该是考虑更大目标的时候了。”

目前，艾德、布拉顿和罗伯特等人一直拒绝再对亚马逊在移动方面的雄心计划发表评论。