凡客全国物流挑战“次日达”供应链优化后效果明显

作为快时尚品牌，ZARA、H&M每周一次的新货上架速度让行业惊叹。作为中国网络快时尚品牌，凡客诚品的库存周转速度正在向国际快时尚看齐。虽然不能像ZARA一样建立地下隧道来加速周转，但对供应链更加精确的把控，已经让凡客诚品尝到了甜头。

去年9月成立单独的供应链中心后，凡客诚品着力进行了供应链优化。目前，凡客诚品的库存周转率与去年平均水平相比，已提高3倍。消费者在凡客诚品下单购物时，配送速度也在加快，可在最短时间内将本土网络快时尚品牌的最新时尚元素穿到身上。

小城市的大改变

家住河北省邯郸市的消费者王先生发现了一个变化，以前在凡客诚品买的货经常要等上四五天，现在两三天就可以到手了。他知道的是，他对这个网站的满意度开始提升；他不知道的是，这源于凡客诚品对供应链的重视和优化。

记者调查发现，北京市内的订单，凡客诚品已基本可以做到“次日达”，但一些二三线城市及地区，预计配送时间在2-6天左右。在凡客诚品助理总裁贾加看来，这与供应链优化一样，是用户体验和成本的博弈。经过前期的大规模投入，凡客诚品在一线城市的用户体验已经比较令人满意，但二三线城市仍有很大提升空间。

贾加介绍，终端配送能力的差异只是一方面原因，还有一半的原因在于二三线城市在产品供应环节已经压后。“至少在供应链环节，我们可以节省出很多时间，为终端配送让路。”

据介绍，对于一般商品而言，终端配送时间仅需1-2天，一些地区之所以等待时间达到3-4天，主要是由于距离最近的库房没有存货，而需要从区域中心仓库发货。如果在供应链环节缩短“厂到仓”及“仓到仓”的时间，二三线城市的配送速度和用户体验都会得到大幅度提升。

质检前置上货快5天

“如何缩短商品从工厂到分仓的旅程？”对于这个问题，凡客诚品似乎已经找到了答案，那就是质检前置。

去年9月，凡客诚品进行了一系列内部结构调整，并成立单独的供应链中心。从今年3月试水质检前置措施后，凡客诚品已经切实体会到它的诱人之处。据介绍，与此前的仓库质检不同，质检前置可以让商品从生产到入库的时间缩短5天。

据贾加介绍，质检前置是指生产商在某批次货品生产至80%时就可以向质检部门发出预约，在生产厂通过质检后，商品将直接分装配送至各个大区仓库。但在今年3月之前，凡客诚品供应商生产的所有商品，都需要统一发送至仓库进行质检，检测结束后再二次运输到需要配货的各地仓库。

“质检流程从仓库提前到厂家之后，凡客可以省去协调仓库的人工成本、仓储成本、二次配送的打包及物流成本等，而且由于商品直接从工厂发货，上货的速度可以缩短5天，周期只是此前的一半。”贾加表示，这还会减少顾客在购买过程中需要“拆单送货”的概率，对凡客诚品自身而言也节省了配送成本。

自主开发系统成利器

作为主管供应链业务的高管，来自亚马逊的贾加同时深知后台系统的重要性。在他看来，从去年9月凡客诚品供应链中心成立至今，供应链得以优化的另一个主要推手，是凡客诚品自主开发的“多客户自适应供应链管理系统”。

从去年初开始，凡客诚品大幅度扩充商品品类，但各品类的营销策略却截然不同。“比如VT和保暖内衣的销售方式和补货间隔肯定是不一样的。”据贾加介绍，该系统作为一个平台，为该公司不同定位的商品都制作了可对应的模块。从VT、帆布鞋到丝袜、牛仔裤，商品可以选择相应的模块进行组合，尽可能大地降低供应链成本。即使上线新产品线，产品线负责人也可以通过既有数据和产品特点对模块进行选择和组合。

不仅如此，凡客诚品还开发了供应商系统。记者了解到，目前，凡客诚品九成供应商都在使用凡客诚品的供应商系统。与此前相比，无论在库存管理还是供应效率上，都比以前有了明显提高。“凡客诚品或者说B2C电商带来的一个客观事实是，它们为很多传统制造企业带来了新的体验，带动产业链进行数字化升级。”凡客诚品相关负责人表示。