【酷公司】略晓网：C2C轻威客付费问答网站

网站名称：略晓网(http://luexiao.com/)

产品类型：C2C轻威客付费问答网站

上线时间：2012年2月

略晓网是一个C2C轻威客付费问答网站，“略晓”的意思是“知道一点”，通过积分控制维持社区秩序，同时采用现金悬赏来鼓励用户贡献好的答案。

当用户有问题时，可以来到略晓为问题开出现金赏金，从而吸引更多的人关注和参与，这样就会获得更多高质量的答案;作为回答者，只要积极参与，就可以把知识转化为财富，赚到实实在在的现金。

在问题提出的24小时之后才可以采纳最佳答案，免费问题没有期限限制，付费问题的期限为7天，是否添加悬赏完全由用户自己决定。每一个回答付费问题的人都会先付出5分积分。

略晓网的形式有些像Quora，最大的特色在于它是一个能够出售经验的社区。略晓网的起步资金来自创始人及朋友凑钱，团队早期曾通过邀请、论坛寻找草根达人的方式拉来过一批种子用户。

团队成员认为，略晓的模式就是一种真实模拟现实生活的方式，很多的生活问题无法通过有效的渠道获得答案的时候，通过“微咨询”的方式是最快、最好的解决问题的方法。同时很多企业也需要通过网络平台帮助用户解决涉及自身产品的问题，这可能也是略晓今后要试探的商业模式。

略晓网新一个版本的产品会在近期上线，系统会根据每个人回答的问题、评论等等操作，了解用户在哪些方向会很擅长，当有相关问题，系统会找到这些擅长的人，把问题推送给他们，这样最快的、最精准的把提问者和回答者建立起联系。

创业团队：略晓网的主要创始人是陈硕和李建

陈硕拥有北京航空航天大学计算机学士学位，以及北大国际MBA学位。超过12年的IT行业经验，曾任第一视频集团任事业部技术总监，阳光媒体集团新媒体技术负责人等职务。

李建拥有英国东伦敦大学计算机技术学士学位、技术管理硕士学位。7年的国内外IT行业经验，曾就职于多家创业型网络公司，并担任产品、运营带头人。