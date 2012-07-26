【酷公司】返还网生存模式：寻找区别定价的利润空间

返还网fanhuan.com创始人陈方毅

返还网

【电商样本】时间是条长河。从1998年3月完成中国第一笔互联网交易开始，电商企业风起云涌，生生灭灭，既有从1999年成立至今的当当网，也有举巨资高调进军却只上线3个月的品聚网。从7月起，新浪科技每周将精选一二家有代表性的电商企业来做观察。我们无意直言成功，却愿意或归结其败因，或梳理其模式，或报道其成长，以记录当下电商样本。

这是一个由85后创业者低调运营4年、但却因为一场“返利传销”风波不得不开始高调的网站。

返还网fanhuan.com的创始人是陈方毅，他从朋友听到有人利用返利做传销时，并没有太在意。因为媒体披露的“返利陷阱”，是一些收取加盟费、以零成本购物为噱头的骗子网站，与返还网采用的与B2C电商合作、用户消费后返还现金的模式没有任何关系。

于是陈方毅通过微博和网站发布公告，强调和传销返利没有关系。虽然他通过查看后台数据得知，传销事件对已有用户并没有影响，但他很担心会影响到潜在用户――毕竟返还网在百度以及联盟上有广告投入，用户信任的缺失会让广告效果大打折扣。

此时恰逢返还网新一轮融资到账，华兴资本旗下的基金险峰华兴及天使投资人徐小平的真格基金，共同投给了返还网数百万美元。

徐小平注意到了陈方毅的困惑，他的建议是返还网应该不仅仅投广告，还应该进行品牌投入，尤其CEO应该做做营销。徐小平以同样投资的化妆品团购网站聚美优品举例，聚美优品创始人陈欧的“自己为自己”代言广告，就起到了非常有效的品牌作用。