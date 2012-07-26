【酷公司】梦工厂将斥资1.55亿美元购“经典版权”

《功夫熊猫》和《马达加斯加》系列正风生水起地并行，心思活络的梦工厂动画再一次胃口大开。该公司以1.55亿美元现金收购了私人控股的经典媒体(Classic Media)，从而获得了《鬼马小精灵》等大量经典电影和经典电视剧的版权。梦工厂动画未来很有可能会充分利用这些老版本动画，从中汲取营养，寻觅新的灵感。
经典媒体
“经典版权”吸引买家
梦工厂动画公司(NYSE：DWA)周一宣布，同意以1.55亿美元现金收购经典媒体。拥有近80年历史的经典媒体总部位于纽约，由联合创始人Eric Ellenbogen与John Engelman以及芝加哥私募股权公司GTCR组建。除主打家庭娱乐外，他们还把握着450部电影和6100多集动画及真人电视节目的版权，其中包括《鬼马小精灵》《灵犬莱西》《波波鹿与飞天鼠》《森林泰山》《战神金刚》和《独行侠》等著名影片。
梦工厂
因“大计划”而胃口大开
截至2月29日的财年，经典媒体运营盈利1920万美元。而梦工厂表示，在收购经典媒体之后，预计此项交易完成后第一年将增加其盈利，并且将有一个巨大的对未来影片的规划。而目前，他们正在着手改编同样是经典媒体旗下的《眼镜狗和眼镜男孩》，据悉该片将于2014年的圣诞上映。编译：刘子骥
特别关注
梦工厂的这次收购对经典媒体此前卖出去的版权并无影响，因此戈尔·维宾斯基执导、约翰尼·德普主演的《独行侠》依然归属于迪士尼公司，并由其掌控并制作。而《独行侠》因预算过高已数次被迪士尼亮红灯，原定2013年5月上映的该片已早早调整档期，将延迟至7月登陆大银幕。
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