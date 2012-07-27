【酷公司】稀品网：设计产品的“闪购”天堂

7月26日，由创业邦主办，时尚传媒集团联合主办的创新中国2012时尚专场总决赛在北京798尤伦斯当代艺术中心举行。现场将进行激烈角逐，诞生时尚消费相关领域项目三强，直接晋级创新中国2012总决赛。第8家展示的公司为稀品(上海)信息科技有限公司。

图为稀品(上海)信息科技有限公司现场展示

谭凯亿：大家好，我们是稀品网，我是稀品网的CEO。

刚才大家听了很多有关服装或者其他时尚媒体的一些内容。我们先跟大家介绍一个，我们在做一个什么样的事情?在这之前，我想给大家看一个有关设计师的产品，如何用他的产品去破世界纪录的一个小片。

这是一个海外设计师的团队，他们来自于荷兰。

稀品网是做什么的呢?刚刚做的椅子是独家中国区的销售，左边是美国成功案例(英文)，大家应该对这个非常熟悉，我不讲太多。右边是稀品网的页面，你会看它非常类似，但是我们做了很多本地化的事情。第一，我们不单单是销售产品，我们是用产品启发人们。

很多人问，闪购是不是特价?我们是非常欣赏这些设计师，他们走的路非常不容易，我们并不做特价，我们是跟他们共同成长，一起影响这个世界。所以我们做闪购，只是想让客户觉得不买就没有了。

那闪购，到底要进多少库存到中国呢?我们会先把图片放到网络上面，如果你喜欢，你可以点一颗心投票，根据这个参数，我们就可以准确的知道，到底我要进多少货到我们闪购的仓库。时尚，他们能出17本杂志，我觉得是非常好的产品，可以在不同的媒体，让大家都有不同的感受和进步。

这是（PPT）加入稀品网的品牌，当中包括台湾的、香港的、欧洲的、美国的，还有本土的。

讲一下我们的团队，我来自于香港，是这家公司的CEO，以前我在美国担任一个美国上市公司最大渠道商的主管。我们团队中还有很强大的设计师团队。

我们被媒体评为最好的设计产品线上销售网站。

我们也获得韩国知名天使投资人MiShin百万级别投资。

我们现在被评为中国的fab.com。

目前这个领域没有强大的竞争者，还是有条件进入上市的这一步。

我们觉得时尚是什么?时尚是不走在人群中间，我们要走在人群的前面，背后支撑我们的是文化。所以我们说我们提供文化养分。