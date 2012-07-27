红孩子和玛萨玛索或遭融资之困：风投加速博弈

严重套牢VC?传苏宁易购有意接盘红孩子，目前正在审计核算
苏宁易购最近放风即将收购一些电子商务公司，以尽快做大规模。此消息一出，迅即传出苏宁易购与红孩子洽谈并购事宜，而主打高端服饰品牌的玛萨玛索也在苏宁并购的序列中。
尽管，红孩子现任CEO徐沛欣否认正在寻求出售，并称红孩子月内将完成一轮融资。但无风不起浪，关于“红孩子亏损，严重套牢VC”的种种疑点开始发酵。而玛萨玛索CEO孙弘表态更加暧昧，其表示更倾向于接受VC类企业的融资，但对于是否接受苏宁旗下投资基金的青睐，并未做正面回应。
红孩子、玛萨玛索的出售疑云
据一位不愿意透露姓名的业内人士爆料，苏宁易购收购红孩子一事目前有了新的进展。“苏宁易购的财务人员已经进驻红孩子近一个月，双方的合作正处于审计核算阶段，一旦核算出具体报价，应该就会正式对外公布。”
红孩子现任CEO徐沛欣辩解称，“红孩子月内将完成新一轮2000万融资，而投资者仍是之前的北极光、NEA以及凯旋创投三家VC。”而早在2010年，徐沛欣就曾宣称，当年红孩子将完成第四轮融资，并新引进一个新的投资方。但时至今日，给红孩子注资的V C名单却未改变，而IPO一事现在干脆不提。
“持续出资实际是北极光、NEA以及凯旋创投被深度套牢的无奈之举。”红孩子一位离职的高管透露，红孩子早就在寻求融资或出售，也跟老虎基金、万达集团有过接洽，不过，投资方不满意红孩子亏损及用户规模等数字，最终没有达成协议。
或因同样原因，苏宁易购执行副总裁李斌也对“收购红孩子”一事给予否认。与此同时，业界盛传，主打高端服饰品牌的玛萨玛索也在苏宁并购的序列中。巧合的是，不管是红孩子还是玛萨玛索，背后的投资方都有北极光创投。几天前，北极光创投董事总经理姜皓天在某论坛上还表示，电子商务是T MT (电信、媒体、科技)领域的重灾区。
业内人士分析认为，北极光对这两起垂直电商的投资都不满意，有可能谋求出售项目套现。
资本加速博弈
资本的意志凸显，据悉，红孩子的管理职位大多数由VC或VC推荐的人担任，实际上变成了由风投直接管理的公司。
“现在中国电商公司的后续融资协议，其实主要都是由风投说了算。前期进入的V C都想溢价退出，而很多PE、机构都想趁现在低谷抄底。”上述业内人士表示，现在资本圈对于垂直B2C产生了疑问，认为这个行业有几个弊病。一是毛利率低，竞争十分残酷;二是做不到精准营销，只能靠砸大量广告购买流量，营销成本太高;三是作为垂直品类，重复购买率很低。
“这种局面也导致了红孩子不是想出售，就能找到人来接盘。”电商企业分析人士马晓告诉南都记者，整个电商行业可融的资本数额是既定的，若红孩子洽购成功，将分食掉一部分蛋糕。除了老虎基金、苏宁易购等机构外，华平基金现在也在电商领域寻找下一个投资目标。操作手法跟其投资神州租车颇为相似，在拟投企业启动IPO之前就提前介入，根据“上市成功”和“未能上市”各提供一套估值和融资方案。
“这也显示出目前一二级市场投资者不同的投资逻辑。”ChinaVenture投中集团分析师冯坡说，二级市场的估值更多参考当前中概股在资本市场的整体表现，持短线炒作策略的投资者占较高比重。而PE机构对企业的判断，则更多基于企业基本面如团队、商业模式等，以及市场未来成长前景，更符合一级市场的投资逻辑。
业界观点
易观国际分析师陈寿送
目前，风投市场不景气，因此红孩子迫不得已转而寻求并购以获得资金支持。
电商观察员鲁振旺
洋奶粉和纸尿裤等红孩子核心产品的毛利不断下滑，近年来甚至成为了超低毛利产品，在无力推动其他高毛利产品的情况下，红孩子利润下降是必然的;同时，几大创始人先后离职，目前的运营管理由风险投资方来操控;更重要的是，红孩子由直邮(DM)向B2F(以家庭为交易对象的电商模式)的转型并不成功。
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