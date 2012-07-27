【酷公司】Twitter的2012情结：把奥运浓缩在140个字里

对Twitter自己来说，这次伦敦奥运将是一个新的起点。Twitter也正在努力诠释自己的定位——“媒体领域的科技公司”。

对于生命里的很多事情来说，四年已是弥足久远，更不必说突飞猛进、瞬息万变的科技和媒体界，四年更称得上是太久太久。

2008年奥运会落足北京，那时的Twitter才满两岁，刚刚有了自己一定的用户群、公信力和媒体关注度。当然，相比今天来说，这一切都只是九牛一毛而已。来看一组数字吧。

2008年北京奥运会的时候，Twitter用户只有区区300万;

两年后的温哥华冬奥会时，用户总数已经大步跨越至7500万;

而到了伦敦奥运会即将开幕的今天，这一数字更是达到了惊人的5亿!

这5亿用户中包括奥运会官方账号@Olympics、伦敦奥运会官方账号@London2012，甚至连奥运会吉祥物文洛克(Wenlock)都拥有了自己的Twitter。

大批奥运明星运动员纷纷落户Twitter，他们将Twitter视作自己宣发喜悦或者沮丧情绪的场地。在那里你可以看到跨栏运动员克伦·克莱门特在机场去奥运村时迷路的趣事，也能看到菲尔普斯对于不能把国旗印到泳帽的疑问。为此，Twitter官方还组建一个主题页面(https://dev.twitter.com/media/twitter-olympic-athletes)，汇聚了大量奥运会运动员帐号和他们的最新推文，让粉丝第一时间便可获悉一手动态。

Twitter官方奥运运动员页面(腾讯科技配图)

而Twitter在重大事件中的强大号召力也已在此前屡屡得以呈现。数据显示，去年三月日本地震时Twitter的消息发送量达到每秒5530条，史蒂夫·乔布斯病逝时增至每秒6049条，而到了12月《天空之城》电视版上映之际，峰值一度达到每秒25088条，创下了Twitter目前的最高消息发送记录。具体到体育赛事方面，最高纪录出现在2012年欧洲杯决赛期间，峰值消息发送量达到每秒15358条。整个决赛过程中，全球用户共计发布了1650万条消息。这一纪录很有可能会在今年的伦敦奥运会上再次被打破。

Twitter对伦敦奥运的巨大热情甚至已经延伸到了线下。世界最大的摩天轮之一“伦敦眼”也将参与奥运活动，届时伦敦眼的灯光将会依据Twitter上人们语言的兴奋程度统计出“积极能量”来照亮伦敦的夜空，这一活动将持续在奥运会和残奥会的每一天。

Twitter CEO迪克·科斯特罗(Dick Costolo)在谈到公司的定位时表示，Twitter是“媒体领域的科技公司”。Twitter目前正在努力让具有影响力的内容创造者更好地利用平台，而不是自身亲涉内容制造。Twitter在此次奥运中的角色可以说是对此最好的诠释。“我们的愿景很简单：让Twitter拉近人们之间的距离。”

把奥运浓缩在140个字里，对Twitter自己来说，又将是一个新的起点。

Twitter的2012情结